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TRANSTORNO

Carreata de Isidório gera engarrafamento em ponto turístico

Parlamentar promoveu ato de campanha com apoiadores na orla do bairro da Barra

Anderson Ramos e Luan Julião
Por Anderson Ramos e Luan Julião
Pastor Sargento Isidório é candidato à reeleição
Pastor Sargento Isidório é candidato à reeleição - Foto: Thiago Cristino | Câmara dos Deputados
Eleições 2026

Um ato de campanha do deputado federal e candidato à reeleição Pastor Sargento Isidório (Avante) provocou um congestionamento em um dos pontos turísticos mais famosos de Salvador.

No início da noite deste domingo, 30, o parlamentar promoveu uma carreata com apoiadores na orla do bairro da Barra. A bordo de uma caminhonete, Isidório dançava e cantava os jingles de sua candidatura, e distribuía balas e santinhos para os populares.

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Candidatura turbinada

O Pastor Sargento Isidório recebeu um aporte milionário do seu partido. Na última segunda-feira, 24, a direção nacional do Avante abriu o cofre e destinou R$ 1 milhão para o parlamentar baiano.

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Nome forte da legenda, Isidório tenta o seu terceiro mandato consecutivo na Câmara dos Deputados. Nas eleições de 2022, quando ainda era presidente do partido na Bahia, ele recebeu R$ 1,8 milhão.

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Tags

campanha eleitoral eleições na Bahia Pastor Sargento Isidório

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