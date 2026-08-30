Carreata de Isidório gera engarrafamento em ponto turístico

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Um ato de campanha do deputado federal e candidato à reeleição Pastor Sargento Isidório (Avante) provocou um congestionamento em um dos pontos turísticos mais famosos de Salvador.

No início da noite deste domingo, 30, o parlamentar promoveu uma carreata com apoiadores na orla do bairro da Barra. A bordo de uma caminhonete, Isidório dançava e cantava os jingles de sua candidatura, e distribuía balas e santinhos para os populares.

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Candidatura turbinada

O Pastor Sargento Isidório recebeu um aporte milionário do seu partido. Na última segunda-feira, 24, a direção nacional do Avante abriu o cofre e destinou R$ 1 milhão para o parlamentar baiano.

Nome forte da legenda, Isidório tenta o seu terceiro mandato consecutivo na Câmara dos Deputados. Nas eleições de 2022, quando ainda era presidente do partido na Bahia, ele recebeu R$ 1,8 milhão.