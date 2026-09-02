FORTUNA
Augusto Cury acumula R$ 500 mil em contratos públicos para palestras
Boa parte das palestras foram ministradas para tribunais
Augusto Cury (Avante), candidato à Presidência, acumula contratos com órgãos públicos há pelo menos 20 anos para palestras e treinamentos de desenvolvimento pessoal e profissional.
Durante esse período, foram fechados 10 contratos que, somados, representam mais de R$ 500,6 mil, segundo a coluna Ramiro Brites, do Metrópoles.
Dos 10 contratos, oito foram firmados por meio da empresa Instituto Academia da Inteligência, da qual o escritor e psiquiatra é o sócio-administrador.
Os outros dois contratos foram feitos por meio de uma promotora de palestras e a Academia Gestão da Emoção, que embora não tenha o presidenciável no quadro societário, leva o nome de uma das palestras do escritor.
Boa parte das palestras foram ministradas para tribunais, mas há também contratos com conselhos de classe profissional, um banco público e uma prefeitura.
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Palestras
Há 20 anos, em 2006, a empresa de Cury fechou um contrato de R$ 19,3 mil com a Caixa Econômica Federal com inexigibilidade de licitação. Ele fez o treinamento ‘Motivação e Relacionamento no Trabalho’.
Em 2012, o Supremo Tribunal Federal (STF) contratou Cury para a capacitação ‘Mentes Inteligentes, Emoção e Relação’, também por inexigibilidade de licitação.
No ano seguinte, Augusto Cury palestrou no Simpósio Nacional de Dirigentes e Profissionais de Clubes de 2013, promovido pela Confederação Brasileiras de Clubes, por R$ 31,2 mil.
No ano de 2020, o Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 16ª Região, no Maranhão, contratou o curso ‘Método Definitivo de Gestão da Emoção’. A capacitação de ensino à distância custou R$ 139,5 mil para 200 acessos às aulas.
Ainda no mesmo ano, o Conselho Regional de Farmácia de São Paulo (CRF-SP) pagou R$ 35 mil para uma palestra online de Augusto Cury, com o tema ‘Autocontrole e ética em tempos de transformação’.
Em 2021, Augusto Cury ministrou a palestra ‘Gestão da Emoção’ para magistrados e servidores, durante a programação do setembro amarelo do Tribunal de Justiça de Roraima (TJRR), por R$ 44 mil.
Já em 2022, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) contratou uma palestra online de Augusto Cury de uma hora por R$ 35 mil.
Em 2023, Cury participou do 1º Seminário do Magistério de Ourinhos, patrocinado pela Prefeitura da cidade paulista, com outros palestrantes como Leandro Karnal e Bráulio Bessa. A palestra de Cury custou R$ 63,9 mil.
Naquele mesmo ano, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) firmou contrato com a empresa de Cury de R$ 22 mil. O escritor ministrou a palestra online ‘O Código da Inteligência – A Excelência Emocional e Profissional’.
Em 2026, o Conselho Federal de Contabilidade contratou Augusto Cury para o Seminário de Gestão do Sistema CFC/CRCs de 2026, que ocorreu entre os dias 9 e 12 de março, no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), em Brasília. A palestra de Cury foi online, com o tema ‘Liderança e gestão das emoções’. O valor foi de R$ 110,4 mil.