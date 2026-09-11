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CRISE DO STF

Zanin solicita acesso à íntegra das conversas do celular de Vorcaro

Ministro realizou pedido em requerimento encaminhado ao presidente do STF, Edson Fachin

Leo Almeida
Por
Ministro Cristiano Zanin
Ministro Cristiano Zanin - Foto: Felipe Sampaio | STF
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O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Cristiano Zanin, solicitou acesso à íntegra dos dados extraídos do ex-dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. O requerimento foi enviado ao presidente da Corte, Edson Fachin, nesta sexta-feira, 11, sob o argumento de garantia de uma “apreciação necessária e completa” do relatório da Polícia Federal que reuniu conversas entre Alexandre de Moraes e Vorcaro.

Requerimento protocolado por Zanin nesta sexta
Requerimento protocolado por Zanin nesta sexta - Foto: Reprodução

O julgamento que irá analisar as investigações da PF será realizado na próxima terça-feira, 15. Os ministros do STF ainda discutem se a sessão da Corte será realizada, sendo possível de ser acompanhada pelo público, ou em regime fechado.

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A apreciação também irá discutir a legalidade e os próximos passos do aprofundamento da apuração da relação entre Vorcaro e Moraes, a qual foi realizada sob ordem do ministro relator do caso, André Mendonça.

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Fachin derruba sigilo parcialmente

Na noite desta quinta, 10, Fachin solicitou a retirada parcial do sigilo das investigações do caso Master que tramitam na Corte. Segundo o pedido do presidente, os dados que devem permanecer sigilosos são os que não prejudicam as investigações futuras sobre o caso.

Na ocasião, Fachin também convocou o plenário do STF para discutir a validade do relatório da PF que apontou uma suposta relação entre Alexandre de Moraes e Vorcaro. O documento, feito a pedido do ministro André Mendonça, sofreu críticas de alguns ministros da Corte.

Moraes pede derrubada total do sigilo

Alexandre de Moraes se manifestou nesta sexta sobre as investigações do Banco Master e pediu a quebra do sigilo de todos os documentos envolvendo a ex-instituição financeira comandada por Daniel Vorcaro.

O ministro alega que a retirada da confidência, feita por André Mendonça, está sendo feita de forma “seletiva”. Nesse sentido, Moraes pede a “derrubada imediata de todo e qualquer sigilo dos autos” ao presidente Edson Fachin.

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caso master sigilo STF

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