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DARK HORSE

STF tira sigilo de ação sobre desvio de emendas em filme de Bolsonaro

Decisão ocorreu poucas horas após Polícia Federal (PF) deflagrar Operação "Make Up"

Rodrigo Tardio
Por
Um dia antes, Dino revogou decisão do ministro André Mendonça que determinava afastamento do diretor-geral da PF
Um dia antes, Dino revogou decisão do ministro André Mendonça que determinava afastamento do diretor-geral da PF - Foto: Rosinei Coutinho/STF
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O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou o fim do sigilo sobre o processo que investiga o suposto financiamento irregular do filme Dark Horse, obra cinebiográfica sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

A decisão ocorreu poucas horas após a Polícia Federal (PF), em ação conjunta com a Controladoria-Geral da União (CGU), deflagrar a Operação "Make Up". Ao todo, o magistrado autorizou 49 mandados de busca e apreensão executados no Distrito Federal, São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará.

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Não houve pedidos de prisão preventiva. Entre os 22 alvos das buscas estão o deputado federal Mario Frias (PL-SP) e a produtora Karina Gama, proprietária da Go UP Entertainment Ltda. A ofensiva policial ocorre em um momento de ambiente conturbado na Corte Suprema.

Um dia antes, Dino revogou a decisão do ministro André Mendonça que determinava o afastamento do diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues. Na justificativa, Dino afirmou que o afastamento do chefe da corporação prejudicaria apurações em andamento, citando nominalmente o caso Dark Horse.

Suspeita de superfaturamento

A Polícia Federal aponta a existência de uma organização criminosa formada por agentes públicos e empresários. O grupo é suspeito de direcionar verbas de emendas parlamentares a empresas subcontratadas sem a efetiva prestação dos serviços.

De acordo com a corporação, as movimentações financeiras suspeitas atingem a casa dos centenas de milhões de reais e se estenderam até julho deste ano.

Crimes sob investigação da PF:

- Peculato e lavagem de dinheiro

- Organização criminosa

- Falsidade documental e fraudes em licitações

- Desdobramentos e triangulação de recursos

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Desdobramentos

A investigação no STF teve desdobramentos prévios em agosto, quando Dino autorizou o compartilhamento de provas colhidas pela Polícia Civil de São Paulo com os investigadores federais. O foco central é a destinação de emendas ao projeto.

Mario Frias, autor do roteiro da obra, destinou R$ 2 milhões em emendas parlamentares em 2024 para a entidade responsável pelo longa. A defesa do deputado apresentou manifestação ao STF negando qualquer irregularidade ou triangulação de recursos, classificando as suspeitas como ilações sem amparo jurídico.

Mandados

A investigação sobre a produtora se intensificou após a Polícia Civil paulista cumprir mandados contra Karina Gama e na Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia de São Paulo.

A apuração foca em um contrato de R$ 108 milhões firmado entre o Instituto Conhecer Brasil (ICB) e a Prefeitura paulistana, cujos recursos teriam sido repassados para a Go UP.

Além disso, análises do Coaf indicam que mais de 90% do orçamento do filme foi custeado pelo empresário Daniel Vorcaro, em tratativas intermediadas pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

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Tags

Dark Horse financiamento irregular Flávio Dino investigação policial organização criminosa STF

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