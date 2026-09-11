Dark Horse: produtores previam bilheteria maior que sucessos da Marvel

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O plano de negócios do filme “Dark Horse” previa bilheteria superior a de sucessos da Marvel como “Vingadores: Ultimato” e “Homem-Aranha: Um Novo Dia” em um “cenário conservador”.

A informação foi obtida pela Polícia Federal (PF) no celular do banqueiro Daniel Vorcaro e consta na representação que instaurou inquérito contra o senador Flávio Bolsonaro (PL), candidato à Presidência da República, e divulgada pelo site ICL Notícias.

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O senador passou a ser investigado por suspeitas dos seguintes crimes:

corrupção passiva;

lavagem de dinheiro;

evasão de divisas; e

organização criminosa.

A suspeita contra flávio recai por conta dos R$ 134 milhões solicitados por ele para Vorcaro, sob o pretexto de financiar a produção do longa metragem.

Bilheteria milionária

A estimativa do retorno financeiro que o filme daria foi enviado a Vorcaro pelo empresário Thiago Miranda, que operava como um intermediário entre os interesses da família Bolsonaro e o banqueiro.

“O material apresenta projeções de receita bruta de bilheteria em três cenários: pessimista de US$ 45.000.000,00, conservador de US$ 70.000.000,00 e otimista de US$ 100.000.000,00”.

Com base em dados divulgados pelo portal Filme B, que compila dados de bilheteria e faturamento de produções cinematográficas no mercado brasileiro, mostra que a estimativa conservadora (R$ 358,55 milhões) colocaria “Dark Horse” como a segunda maior bilheteria da história do Brasil.

A estimativa superaria os sucessos “Vingadores: Ultimato”, terceira maior bilheteria no Brasil, que faturou em 2019 um total de R$ 338,6 milhões. O filme foi recentemente superado por “Homem-Aranha: Um Novo Dia”, que ainda está em cartaz e, até o fim de agosto, faturou R$ 344 milhões.

Cena de Homem-Aranha: Um Novo Dia, filme de maior bilheteria do ano no Brasil. - Foto: Divulgação

Investigações sobre Dark Horse

Atualmente há duas investigações em curso sob a supervisão de ministros do STF sobre Dark Horse.

O primeiro, sob relatoria do ministro André Mendonça, apura os repasses feitos por Vorcaro. O objetivo é saber em quais circunstâncias foram feitos, qual a origem do dinheiro, qual o montante exato e qual seu destino final.

Os investigadores suspeitam que parte dos recursos não tenha sido usada no filme. É no âmbito deste inquérito que Flávio consta na lista de investigados.

Já o segundo inquérito, sob relatoria do ministro Flávio Dino, investiga se a produtora Go Up Enterteinment usou emendas parlamentares para bancar a produção.

A PF fez uma operação na quinta-feira, 10, e cumpriu mandados de busca e apreensão contra suspeitos de envolvimento em um esquema de desvio de emendas parlamentares.

Entre os alvos estão o deputado federal Mario Frias (PL-RJ) e Karina Ferreira da Gama, dona da produtora responsável pelo filme.

Ademais, há uma investigação em São Paulo, conduzida pela Polícia Civil, que apura um contrato de mais de R$ 150 milhões entre a Go Up e a prefeitura para instalação de pontos de wi-fi em bairros da periferia.

O contrato não foi cumprido integralmente e existem suspeitas de que parte dos valores foi desviada.