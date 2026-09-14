Em áudio, ex-prefeito ataca eleitorado e prevê demissões em Jacobina

Áudios atribuídos ao ex-prefeito e atual chefe de Gabinete da Prefeitura de Jacobina, Leopoldo Passos, que passaram a circular com intensidade em aplicativos de mensagem instantânea, provocaram uma forte onda de reações no cenário político local e estadual.

Nas gravações, o líder político, que é marido da atual prefeita, Valdice Castro (PMB), tece críticas severas ao cenário eleitoral, direciona ofensas ao eleitorado e à esquerda, e projeta uma ampla varredura nos cargos comissionados e contratados da atual gestão do município após as eleições.

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Ainda nas declarações, Passos afirma não demonstrar preocupação com o pleito para o Governo do Estado ou com o desempenho de deputados. De acordo com o ex-gestor, o grupo político do qual faz parte não depende do Executivo baiano para se manter no poder.

"Nós nos elegemos sem o governador. Aqui tem um monte de baderneiros da esquerda que não me juntaria jamais, até porque somos patriotas e essa quadrilha da esquerda tem que ser banida. Exigimos inúmeras coisas para Jacobina, claro, para fortalecer o governo atual local, no qual eu sou líder maior", declarou.

Tom agressivo

O tom das falas se eleva ao abordar a relação com o eleitorado e com o cenário federal. O político declara que vai manter a postura independente das escolhas populares, usando tom desdenhoso sobre as consequências eleitorais ao afirmar que "os eleitores que se lasquem".

Em relação ao plano nacional, reafirma a oposição ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, defendendo que o gestor federal deveria ser "extinto" e descarta qualquer apoio da máquina municipal à reeleição.

"Podem até eleger novamente, porém jamais com nossa ajuda e nossos esforços, digo, com nossa gestão".

Promessa de demissões

Outro ponto central dos áudios diz respeito à reestruturação interna do governo local visando as disputas de 2028. Leopoldo Passos admitiu a presença de profissionais que classificou de forma depreciativa no quadro funcional e garantiu que vai promover desligamentos em todos os escalões da administração pública.

O líder político admitiu ter absorvido "uma quantidade absurda de inábeis" no último pleito e afirmou receber reclamações constantes da população.

Leopoldo prometeu ainda agir com firmeza contra quem "diz que trabalha e a gente se faz que está gostando. Afirmou veementemente que o desligamento vai atingir "todo o cargo possível, do primeiro ao último escalão.

Agressão verbal

Em 2024, o ex-gestor foi acusado de agredir verbalmente o servidor público de carreira André de Anália por motivações estritamente partidárias.

Em manifestação veiculada nas redes sociais, o funcionário — atuante há mais de quatro décadas no município — classificou a postura de Passos como "perseguição e arrogância". No texto, o servidor questionou publicamente o equilíbrio emocional do ex-prefeito para voltar a governar o município.

Pressão em cooperativa

A acusação de agressão verbal junta-se a outro incidente registrado em maio do mesmo ano. Na ocasião, Passos foi acusado de comparecer à sede de uma cooperativa local para exigir a demissão de um líder comunitário, identificado como Reginaldo. A retaliação teria sido motivada pela insatisfação do ex-gestor com declarações feitas por Reginaldo durante entrevista concedida a uma rádio da cidade.

Barreira na Justiça

Os conflitos ocorreram no contexto em que Leopoldo Passos tentava retornar à cena política jacobinense após duas décadas sem ocupar cargos eletivos. Inelegível até 2025 em razão de uma condenação por desvio de recursos públicos, o ex-prefeito tentou formalizar um acordo no valor de R$ 600 mil junto ao Ministério Público para homologar sua candidatura, mas a solicitação foi negada pela Justiça.

Procuradopela reportagem, o ex-gestou Leopoldo Passos ainda não respondeu aos questionamentos