“Quem fez p*taria vai ser desmascarado”, dispara Lula sobre caso Master

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) subiu o tom ao falar, neste sábado, 12, sobre a crise política causada pelos desdobramentos recentes ligados ao caso Master.

Lula voltou a ‘artilharia’ ao ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), ao afirmar que o magistrado da Corte estava liberando apenas trechos que lhe interessavam dentro das investigações.Ao falar sobre o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master, Lula cobrou que “quem fez putaria” deve ser desmascarado.

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"Eu disse a ele que não era possível o cidadão, que é um juiz relator, ficar soltando matérias pinçadas. Somente aquilo que interessava a ele. E eu pedi para liberar todo o processo. Deixar nu, para saber quem é que está por trás disso", iniciou Lula, que continuou.

"O Vorcaro já está preso. Mas agora vai começar a aparecer as orgias que ele fazia. As mulheres da Suíça, da Suécia, para fazer sacanagem com muita gente da política. Isso vai começar a aparecer. Portanto, quem fez putaria, vai ser desmascarado", disparou o presidente petista durante ato em Curitiba, no Paraná.

A fala de Lula coincide com a quebra de sigilo de desdobramentos do caso Master. Na última sexta-feira, 12, o ministro André Mendonça divulgou novos documentos, após determinação de Edson Fachin, presidente da Corte.

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Ainda durante o discurso, Lula fez duras acusações ao senador Sergio Moro, do PL, candidato ao governo do Paraná, adversário do deputado estadual Requião Filho (PDT), apoiado pelo petista.

Moro foi o juiz responsável pela condenação do presidente, que culminou na sua prisão.

"Nosso adversário é muito frouxo, mentiroso. Sou vítima da mentira dele”, detonou o presidente.

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