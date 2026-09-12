Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ELEIÇÕES

ELEIÇÕES

“Quem fez p*taria vai ser desmascarado”, dispara Lula sobre caso Master

Presidente sobe o tom ao falar sobre Daniel Vorcaro

Cássio Moreira
Por
Lula sobe o tom contra Vorcaro e Sergio Moro
Lula sobe o tom contra Vorcaro e Sergio Moro - Foto: Ricardo Stuckert | PR
Eleições 2026

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) subiu o tom ao falar, neste sábado, 12, sobre a crise política causada pelos desdobramentos recentes ligados ao caso Master.

Lula voltou a ‘artilharia’ ao ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), ao afirmar que o magistrado da Corte estava liberando apenas trechos que lhe interessavam dentro das investigações.Ao falar sobre o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master, Lula cobrou que “quem fez putaria” deve ser desmascarado.

Tudo sobre Eleições em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

POLÍTICA

PF divulga encontros entre Flávio Bolsonaro e Vorcaro; veja a lista
PF divulga encontros entre Flávio Bolsonaro e Vorcaro; veja a lista imagem

CASO MASTER

Fachin nega sessão conjunta com Moraes e decide data para julgar Mendonça
Fachin nega sessão conjunta com Moraes e decide data para julgar Mendonça imagem

POLÍTICA

Flávio Bolsonaro tentou levar ‘caso Dark Horse’ para as mãos de Mendonça
Flávio Bolsonaro tentou levar ‘caso Dark Horse’ para as mãos de Mendonça imagem

"Eu disse a ele que não era possível o cidadão, que é um juiz relator, ficar soltando matérias pinçadas. Somente aquilo que interessava a ele. E eu pedi para liberar todo o processo. Deixar nu, para saber quem é que está por trás disso", iniciou Lula, que continuou.

"O Vorcaro já está preso. Mas agora vai começar a aparecer as orgias que ele fazia. As mulheres da Suíça, da Suécia, para fazer sacanagem com muita gente da política. Isso vai começar a aparecer. Portanto, quem fez putaria, vai ser desmascarado", disparou o presidente petista durante ato em Curitiba, no Paraná.

A fala de Lula coincide com a quebra de sigilo de desdobramentos do caso Master. Na última sexta-feira, 12, o ministro André Mendonça divulgou novos documentos, após determinação de Edson Fachin, presidente da Corte.

Lula ataca algoz da Lava Jato no Paraná

Ainda durante o discurso, Lula fez duras acusações ao senador Sergio Moro, do PL, candidato ao governo do Paraná, adversário do deputado estadual Requião Filho (PDT), apoiado pelo petista.

Moro foi o juiz responsável pela condenação do presidente, que culminou na sua prisão.

"Nosso adversário é muito frouxo, mentiroso. Sou vítima da mentira dele”, detonou o presidente.

Assista ao vídeo

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

eleições no Brasil Lula

Relacionadas

Mais lidas