PF divulga encontros entre Flávio Bolsonaro e Vorcaro; veja a lista

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A Polícia Federal revelou uma série de encontros e conversas entre Flávio Bolsonaro (PL), candidato ao Palácio do Planalto, e Daniel Vorcaro, ex-banqueiro do Banco Master.

A ‘lista’ foi divulgada após a quebra de sigilo de 15 investigações referentes ao caso Master, na última sexta-feira, 11, em decisão de André Mendonça, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF).

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De acordo com a Polícia Federal, os contatos entre o senador, que hoje oscila nas primeiras posições da corrida presidencial, e o então banqueiro, hoje preso, ganharam mais força a partir do segundo semestre de 2025.

Primeira conversa entre Flávio Bolsonaro e Vorcaro

A primeira conversa registrada entre Flávio Bolsonaro (PL) e Daniel Vorcaro é datada em 20 de agosto de 2025. O diálogo se resume a uma negociação de encontro entre os dois.

Na ocasião, Vorcaro sinalizou para um possível encontro às 21h. Flávio respondeu em seguida, por volta de 21h47, confirmando que estava “a caminho”.

Flávio Bolsonaro cobra repasses para filme a Vorcaro

O segundo contato entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro ocorreu em 8 de setembro, quando Flávio cobrou os repasses atrasados por parte do banqueiro ao filme Dark Horse, que narra a vida do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e sua chegada ao mais alto cargo do país.

Os áudios foram divulgados pelo Intercept, criando uma das primeiras crises na pré-campanha de Flávio.

Na semana seguinte, 15 de setembro, o empresário Thiago Miranda fez uma nova ponte entre os dois, falando a Vorcaro do desejo de Flávio em ter um encontro para mostrar uma peça do filme.

No dia 16 de setembro, segundo a Polícia Federal, há um registro de ligação telefônica entre Flávio e Vorcaro, data do último repasse feito para a Havengate Development Fund.

Veja a linha do tempo das conversas