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POLÍTICA

Flávio Bolsonaro tentou levar ‘caso Dark Horse’ para as mãos de Mendonça

Candidato ao Planalto tem tentativas expostas após quebra de sigilo

Cássio Moreira
Por
Imagem ilustrativa da imagem Flávio Bolsonaro tentou levar ‘caso Dark Horse’ para as mãos de Mendonça
Foto: Tânia Rego | Agência Brasil
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A defesa de Flávio Bolsonaro (PL), senador e candidato a presidente da República, tentou transferir por quatro vezes as investigações sobre o financiamento do filme ‘Dark Horse’ para as mãos de André Mendonça, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF).

Segundo informações divulgadas neste sábado, 12, a defesa de Flávio argumentou que as investigações, que estão sob tutela do ministro Flávio Dino, teriam ligações com petições que já estavam com Mendonça, pedindo assim a transferência.

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Os advogados também acusaram o STF de tentar manipular as investigações ao entregar o caso a Dino, ex-ministro do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT), presidente que lhe indicou ao posto.

“Caso tivessem sido protocolados de maneira correta, isto é, de forma autônoma e sem qualquer tentativa de manipulação artificial de competência, os requerimentos que deram ensejo à Petição nº 16.070 teriam sido inequivocamente distribuídos por prevenção ao Exmo. Min. André Mendonça”, diz parte do documento redigido pela defesa de Flávio ao STF.

Os pedidos, no entanto, foram negados pelo presidente da Corte, Edson Fachin, de acordo com matéria veiculada pelo jornal Folha de S. Paulo.

Quebra de sigilo das investigações

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça, derrubou o sigilo de 15 procedimentos ligados ao caso Master, nesta sexta-feira, 11, após determinação do presidente da Corte, Edson Fachin.

Os novos desdobramentos envolvem nomes Flávio Bolsonaro, candidato ao Planalto, e Ciro Nogueira (PP-PI), senador e ex-ministro do governo Jair Bolsonaro (PL).

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