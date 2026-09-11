Moraes diz que Mendonça protege grupo político ao selecionar sigilos

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O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), acusou André Mendonça de realizar levantamento seletivo das informações do caso Master para favorecer um grupo político.

"O levantamento seletivo e direcionado do sigilo realizada pelo Ministro André Mendonça, na proteção ostensiva de determinado grupo político, repete a ilegal conduta de direcionamento dos acordos de colaboração premiada e de determinações de diligências de investigação de ofício contra alvos predeterminados", afirmou Moraes.

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Mais cedo, Moraes havia pedido a derrubada imediata de todo e qualquer sigilo dos documentos. Depois do ofício de Moraes, a Procuradoria-Geral da República (PGR) solicitou ao presidente do STF a retirada de sigilo de todos os documentos da investigação.

Mendonça nega liberação total

André Mendonça decidiu não tornar públicos todos os documentos da investigação relacionada ao Banco Master e ao empresário Daniel Vorcaro. A decisão foi proferida nesta sexta-feira, 11, ocorreu após pedidos do ministro Alexandre de Moraes e da Procuradoria-Geral da República (PGR).

Conforme reportagem do Estadão, Mendonça alegou que a manutenção do sigilo é necessária diante da “existência de investigações em andamento” e para preservar dados pessoais. O ministro afirmou ainda que o material que está efetivamente disponível no processo já foi divulgado.