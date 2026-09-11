Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA

SUBIU O TOM

Moraes diz que Mendonça protege grupo político ao selecionar sigilos

Moraes havia pedido a derrubada imediata de todo e qualquer sigilo dos documentos

Anderson Ramos
Por
Ministro Alexandre de Moraes, do STF.
Ministro Alexandre de Moraes, do STF. - Foto: Antonio Augusto / STF
Eleições 2026

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), acusou André Mendonça de realizar levantamento seletivo das informações do caso Master para favorecer um grupo político.

"O levantamento seletivo e direcionado do sigilo realizada pelo Ministro André Mendonça, na proteção ostensiva de determinado grupo político, repete a ilegal conduta de direcionamento dos acordos de colaboração premiada e de determinações de diligências de investigação de ofício contra alvos predeterminados", afirmou Moraes.

Tudo sobre Política em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Mais cedo, Moraes havia pedido a derrubada imediata de todo e qualquer sigilo dos documentos. Depois do ofício de Moraes, a Procuradoria-Geral da República (PGR) solicitou ao presidente do STF a retirada de sigilo de todos os documentos da investigação.

Leia Também:

CRISE NO STF

Gilmar pede para Fachin assumir caso Master e sugere adiar sessão
Gilmar pede para Fachin assumir caso Master e sugere adiar sessão imagem

PROJEÇÃO

Dark Horse: produtores previam bilheteria maior que sucessos da Marvel
Dark Horse: produtores previam bilheteria maior que sucessos da Marvel imagem

ARTIGOS

Lula tinha razão…o grosso iria mesmo 'chegar' em setembro
Lula tinha razão…o grosso iria mesmo 'chegar' em setembro imagem

Mendonça nega liberação total

André Mendonça decidiu não tornar públicos todos os documentos da investigação relacionada ao Banco Master e ao empresário Daniel Vorcaro. A decisão foi proferida nesta sexta-feira, 11, ocorreu após pedidos do ministro Alexandre de Moraes e da Procuradoria-Geral da República (PGR).

Conforme reportagem do Estadão, Mendonça alegou que a manutenção do sigilo é necessária diante da “existência de investigações em andamento” e para preservar dados pessoais. O ministro afirmou ainda que o material que está efetivamente disponível no processo já foi divulgado.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Alexande de Moraes André Mendonça STF

Relacionadas

Mais lidas