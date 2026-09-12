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CASO MASTER

Fachin nega sessão conjunta com Moraes e decide data para julgar Mendonça

Pedidos de investigação são relacionados ao escândalo do Banco Master

Gustavo Nascimento
Por
Edson Fachin, presidente do STF
Edson Fachin, presidente do STF - Foto: Gustavo Moreno | STF
Eleições 2026

O ministro Edson Fachin, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), anunciou a data para o julgamento do pedido de investigação contra o ministro André Mendonça: 23 de setembro. A decisão, proferida neste sábado, 12, veio em resposta à solicitação do ministro Alexandre de Moraes.

Moraes havia solicitado que o pedido de investigação contra Mendonça fosse analisado na terça-feira, 15, na mesma sessão de análise de apuração contra ele.

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Fachin, por sua vez, optou por analisar os casos em dias diferentes. No documento, o presidente do STF afirma que a análise em sessões separadas assegura um “adequado direcionamento dos trabalhos” e destaca que o pedido contra Mendonça ainda está em fase de instrução.

“A liberação para inclusão imediata em calendário importaria na submissão ao plenário de matéria cuja instrução preliminar ainda não se encontra concluída”, disse Fachin.

O ministro destaca que o prazo para a prestação das informações solicitadas a André Mendonça se encerra na segunda-feira, 14, véspera do julgamento sobre Moraes.

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Entenda os pedidos

O pedido contra Alexandre de Moraes se refere ao seu envolvimento com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro. Já o pedido contra Mendonça se refere a acusação de usurpação da direção das investigações, condução irregular das tratativas de delação premiada e direcionamento de investigação contra Moraes.

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Alexandre de Moraes André Mendonça Banco MAster Daniel Vorcaro edson fachin STF

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