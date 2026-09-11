Vorcaro é dono de bet que fechou contrato de R$ 470 milhões com Flamengo

O ex-banqueiro Daniel Vorcaro, protagonista no escândalo do Banco Master, seria dono da Pixbet, uma das maiores casas de apostas online em operação no Brasil. A suspeita vem a partir de diálogos identificados pela Polícia Federal (PF), em que um funcionário de Vorcaro afirma que o banqueiro é dono da casa de apostas.



As mensagens integram os inquéritos que investigam as fraudes bilionárias relacionadas ao Master e apuram as relações de Vorcaro com importantes autoridades da República.



As conversas em questão aconteceram entre Marilson Roseno da Silva, ex-escrivão da PF, e um contato salvo no celular dele com o nome “Pk Caiava”. Marilson foi apontado como membro de um grupo batizado de “A Turma”, que monitorava e intimidava adversários de Vorcaro.

Entenda as conversas

Em uma mensagem enviada no dia 3 de outubro de 2024, Marilson afirma que “a empresa PixBet seria do ‘chefe em São Paulo'”. Para os investigadores, o “chefe em São Paulo” é justamente Daniel Vorcaro.



Em seguida, PK Caiava cita um terceiro personagem apelidado na conversa com Marilson de Mexirica, outra figura que também trabalha para Vorcaro. “Acho que o Mexirica trabalha para ele (Vorcaro)”, escreveu.



A PF descobriu que “Mexirica” era um dos apelidos de Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, que também era conhecido como “Sicário” e era aliado de Vorcaro nas fraudes do Banco Master.

Tudo sobre Futebol em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Pixbet e Flamengo

Nos últimos anos, a Pixbet conseguiu acordos ligados a gigantes do futebol brasileiro, como o Flamengo, que receberam um forte investimento da casa de apostas dentro do futebol nacional.

O Rubro-Negro Carioca firmou um contrato com a casa de apostas em janeiro de 2024, que iria garantir R$ 470 milhões até 2027. No entanto, o vínculo foi encerrado de forma precoce em 13 de agosto de 2025 após uma insatisfação rubro-negra com o atraso do pagamento das parcelas por parte da casa de apostas.

Camisa do Flamengo com patrocínio da Pixbet - Foto: MARIANA SÁ | FLAMENGO

“O contrato com a Pixbet foi o maior acordo de patrocínio de clubes já realizado no Brasil. Juntos conquistamos diversos campeonatos: Libertadores 2022, Copa do Brasil 2022 e 2024, Campeonato Carioca 2024 e 2025 e Supercopa do Brasil 2025. O Clube agradece a parceria, com votos de sucesso para a Pixbet”, externou o Flamengo.

Veja abaixo os clubes que atuaram no Brasileirão e foram patrocinados pela PixBet:

Flamengo

Corinthians

Vasco da Gama

Santos

Cruzeiro

América-MG

Goiás

Avaí

Juventude

Vorcaro no Atlético Mineiro

Além de supostamente ser dono da Pixbet, Daniel Vorcaro era dono de 25% da SAF que controla o Atlético Mineiro.

Em mensagens extraídas do celular de Vorcaro, os policiais identificaram diálogos que mostram que Vorcaro se mobilizou para conseguir ingressos VIP para que os filhos de Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), fossem assistir ao jogo do Atlético Mineiro contra o Grêmio na Arena MRV em meados de maio de 2024.

Em nota divulgada em novembro do ano passado, o Atlético Mineiro comunicou o afastamento de Vorcaro da SAF que administra o clube. “A decisão decorre de fatos de conhecimento público que geraram impedimentos para o exercício regular de suas funções”, diz o texto.