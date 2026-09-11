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E.C.BAHIA

Bahia lança terceiro uniforme para 2026 com referências indígenas

Camisa foi desenvolvida em parceria com uma associação de povos originários, a FINPAT

Gustavo Nascimento
Por
Uniforme foi desenvolvido em parceria com associação de povos indígenas
Uniforme foi desenvolvido em parceria com associação de povos indígenas - Foto: Letícia Martins | EC Bahia

O Esporte Clube Bahia anunciou na noite desta sexta-feira, 11, o terceiro uniforme para a temporada. Desenhado pela Puma, o uniforme tem a cor azul como predominante, com detalhes dourados.

A camisa foi desenvolvida sob a perspectiva dos povos originários, com o tema “O Brasil sempre esteve aqui”. A campanha veio através de uma parceria com a Federação Indígena das Nações Pataxó e Tupinambá do Extremo Sul da Bahia (FINPAT).

“Para quebrar os paradigmas de homenagem ou celebração e trazer a perspectiva dos povos originários do Brasil, a FINPAT participou da concepção do projeto, da construção do manifesto, da curadoria cultural, da articulação com as comunidades e da indicação das lideranças e dos participantes que protagonizam a campanha. Todo o processo foi desenvolvido a partir da escuta e da participação direta dos povos indígenas, garantindo que suas histórias fossem contadas por quem as vive”, explicou o Bahia.

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Ainda segundo nota de divulgação do clube, a colaboração “coloca as vozes dos povos indígenas no centro da narrativa, valorizando a ancestralidade, os territórios e as causas dos povos originários”.

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Camisa já está disponível para vendas

A camisa já está à venda nas lojas da Puma e nas lojas oficiais do Bahia.

A versão Torcedor custa R$ 369,99 e está disponível nos modelos masculino, do PP ao 4XL, e feminino, do PP ao 2XL.

A versão Jogador, com a mesma tecnologia utilizada pelo elenco profissional, custa R$ 599,99 e está disponível no modelo adulto masculino, do PP ao 3XL. Já o modelo infantil Torcedor, disponível nos tamanhos de 8 a 16, custa R$ 329,99.

Confira o novo uniforme

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Esporte Clube Bahia puma uniforme

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