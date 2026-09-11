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MERCADO DA BOLA

Vitória ganha reforço no último dia da janela para enfrentar Mirassol

Novo contratado para o ataque foi regularizado e já aparece no BID

Gustavo Nascimento
Por
Imagem ilustrativa da imagem Vitória ganha reforço no último dia da janela para enfrentar Mirassol
Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O mais novo reforço do Esporte Clube Vitória para a sequência da temporada, o uruguaio Ignacio Laquintana, foi regularizado e já aparece no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Com isso, o atacante de 27 anos pode estrear contra o Mirassol neste domingo, 13, em partida válida pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Laquintana pertence ao RB Bragantino e chega ao Leão da Barra por empréstimo.

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Laquintana já foi regularizado no BID
Laquintana já foi regularizado no BID - Foto: Reprodução

O último clube de Laquintana foi o Huesca, da Espanha, onde ele fez somente sete jogos na temporada 2025/26.

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Antes de chegar ao futebol espanhol, o jogador atuou por Defensor e Peñarol, no Uruguai, e por Santos e Bragantino – onde ele viveu sua melhor temporada, em 2025. Ao todo, ele registrou quatro gols e seis assistências naquele ano.

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