MERCADO DA BOLA
Vitória ganha reforço no último dia da janela para enfrentar Mirassol
Novo contratado para o ataque foi regularizado e já aparece no BID
O mais novo reforço do Esporte Clube Vitória para a sequência da temporada, o uruguaio Ignacio Laquintana, foi regularizado e já aparece no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Com isso, o atacante de 27 anos pode estrear contra o Mirassol neste domingo, 13, em partida válida pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Laquintana pertence ao RB Bragantino e chega ao Leão da Barra por empréstimo.
O último clube de Laquintana foi o Huesca, da Espanha, onde ele fez somente sete jogos na temporada 2025/26.
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Antes de chegar ao futebol espanhol, o jogador atuou por Defensor e Peñarol, no Uruguai, e por Santos e Bragantino – onde ele viveu sua melhor temporada, em 2025. Ao todo, ele registrou quatro gols e seis assistências naquele ano.