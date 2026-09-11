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HOME > esportes > E.C.VITÓRIA

SÉRIE A

Mirassol x Vitória: onde assistir, escalações, palpites e arbitragem

Equipes se enfrentam no próximo domingo, 13, pelo Brasileirão

João Grassi
Por
Camisas de Vitória e Mirassol no gramado do Maião
Camisas de Vitória e Mirassol no gramado do Maião - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Após derrotar o Grêmio no Barradão, o Esporte Clube Vitória tenta vencer a primeira partida fora de casa no Campeonato Brasileiro. No próximo domingo, 13, às 16h, o Rubro-Negro visita o Mirassol no Maião, em Mirassol-SP, em duelo válido pela 27ª rodada.

Como chega o Vitória?

Os três pontos conquistados diante dos gaúchos fizeram o Vitória voltar a sonhar com a parte de cima da tabela.

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Com 32 pontos somados e sete de vantagem para a zona de rebaixamento, o time de Jair Ventura é o 11º colocado, dentro da zona de classificados à Copa Sul-Americana 2027.

Como chega o Mirassol?

Motivado após deixar o Z-4, o Mirassol vem de vitória importante sobre o Coritiba, no Couto Pereira. Ainda em situação delicada, na 16ª colocação, com 28 pontos, o Leão Caipira mira ganhar como mandante para se afastar da parte baixa da tabela.

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DUELOS DAS CONVICÇÕES

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Onde assistir Vitória x Grêmio

  • Premiere (pay-per-view)

Desfalques de Mirassol x Vitória

Desfalques do Mirassol

  • Walter (lesionado);
  • Aldo Filho (lesionado);
  • Denilson (suspenso);
  • João Victor (suspenso).

Desfalques do Vitória

  • Baralhas (lesionado);
  • Camutanga (lesionado);
  • Dudu (lesionado);
  • Edu (lesionado);
  • Martínez (lesionado);
  • Nathan Mendes (lesionado);
  • Ramon (lesionado);
  • Rúben Ismael (lesionado);
  • Walace (lesionado).

Prováveis escalações de Mirassol x Vitória

Mirassol: Muralha; Igor Formiga, Gabriel Knesowitsch, Willian Machado e Reinaldo; Neto Moura; Eduardo, Wallisson, Alesson e Gustavo Mosquito; Bruno Santos. Técnico: Rafael Guanaes.

Vitória: Lucas Arcanjo; Brítez, Cacá, Luan Cândido e Jamerson; Caíque, Zé Vitor e Matheuzinho; Tarzia, Erick e Renê. Técnico: Jair Ventura.

Palpites de Mirassol x Vitória

  • João Grassi: Mirassol 0x1 Vitória
  • Wiliam Falcão: Mirassol 1x1 Vitória
  • Daniel Genonadio: Mirassol 3x1 Vitória
  • Gustavo Nascimento: Mirassol 1x2 Vitória

Arbitragem de Mirassol x Vitória

  • Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)
  • Assistente 1: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa (RJ)
  • Assistente 2: Thiaggo Americano Labes (SC)
  • VAR: Daniel Nobre Bins (RS)
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