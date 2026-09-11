SÉRIE A
Mirassol x Vitória: onde assistir, escalações, palpites e arbitragem
Equipes se enfrentam no próximo domingo, 13, pelo Brasileirão
Após derrotar o Grêmio no Barradão, o Esporte Clube Vitória tenta vencer a primeira partida fora de casa no Campeonato Brasileiro. No próximo domingo, 13, às 16h, o Rubro-Negro visita o Mirassol no Maião, em Mirassol-SP, em duelo válido pela 27ª rodada.
Como chega o Vitória?
Os três pontos conquistados diante dos gaúchos fizeram o Vitória voltar a sonhar com a parte de cima da tabela.
Com 32 pontos somados e sete de vantagem para a zona de rebaixamento, o time de Jair Ventura é o 11º colocado, dentro da zona de classificados à Copa Sul-Americana 2027.
Como chega o Mirassol?
Motivado após deixar o Z-4, o Mirassol vem de vitória importante sobre o Coritiba, no Couto Pereira. Ainda em situação delicada, na 16ª colocação, com 28 pontos, o Leão Caipira mira ganhar como mandante para se afastar da parte baixa da tabela.
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Onde assistir Vitória x Grêmio
- Premiere (pay-per-view)
Desfalques de Mirassol x Vitória
Desfalques do Mirassol
- Walter (lesionado);
- Aldo Filho (lesionado);
- Denilson (suspenso);
- João Victor (suspenso).
Desfalques do Vitória
- Baralhas (lesionado);
- Camutanga (lesionado);
- Dudu (lesionado);
- Edu (lesionado);
- Martínez (lesionado);
- Nathan Mendes (lesionado);
- Ramon (lesionado);
- Rúben Ismael (lesionado);
- Walace (lesionado).
Prováveis escalações de Mirassol x Vitória
Mirassol: Muralha; Igor Formiga, Gabriel Knesowitsch, Willian Machado e Reinaldo; Neto Moura; Eduardo, Wallisson, Alesson e Gustavo Mosquito; Bruno Santos. Técnico: Rafael Guanaes.
Vitória: Lucas Arcanjo; Brítez, Cacá, Luan Cândido e Jamerson; Caíque, Zé Vitor e Matheuzinho; Tarzia, Erick e Renê. Técnico: Jair Ventura.
Palpites de Mirassol x Vitória
- João Grassi: Mirassol 0x1 Vitória
- Wiliam Falcão: Mirassol 1x1 Vitória
- Daniel Genonadio: Mirassol 3x1 Vitória
- Gustavo Nascimento: Mirassol 1x2 Vitória
Arbitragem de Mirassol x Vitória
- Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)
- Assistente 1: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa (RJ)
- Assistente 2: Thiaggo Americano Labes (SC)
- VAR: Daniel Nobre Bins (RS)