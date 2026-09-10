Vitória ganha reforço de peso para jogo contra o Mirassol

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O Esporte Clube Vitória terá um reforço importante para o próximo compromisso pelo Brasileirão, contra o Mirassol. O zagueiro Cacá, que estava suspeso, volta a ficar à disposição para jogar.

Titular do Vitória, o zagueiro cumpriu suspensão contra o Grêmio após decisão do Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Cacá ficaria fora por mais um jogo, mas o Tribunal decidiu reduzir a punição.

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Com o retorno do atleta de 27 anos, o técnico de Jair Ventura poderá escalar três dos seus quatro titulares na defesa: Brítez, Luan Cândido e o próprio Cacá.

Por outro lado, Ramon seguirá de fora e Jamerson continua como opção imediata. Além do lateral-esquerdo, os volantes Gabriel Baralhas e Emmanuel Martínez também são desfalques.

Vitória x Mirassol

O Vitória visita o Mirassol às 16h do próximo domingo, 13, no Estádio Campos Maia, no interior de SP, em duelo válido pela rodada 27 do Campeonato Brasileiro.