Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > esportes > E.C.VITÓRIA

E.C.VITÓRIA

Vitória ganha reforço de peso para jogo contra o Mirassol

Leão da Barra entra em campo no próximo domingo, 13

João Grassi
Por
Camisa do Vitória
Camisa do Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O Esporte Clube Vitória terá um reforço importante para o próximo compromisso pelo Brasileirão, contra o Mirassol. O zagueiro Cacá, que estava suspeso, volta a ficar à disposição para jogar.

Titular do Vitória, o zagueiro cumpriu suspensão contra o Grêmio após decisão do Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Cacá ficaria fora por mais um jogo, mas o Tribunal decidiu reduzir a punição.

Tudo sobre E.C.Vitória em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Com o retorno do atleta de 27 anos, o técnico de Jair Ventura poderá escalar três dos seus quatro titulares na defesa: Brítez, Luan Cândido e o próprio Cacá.

Por outro lado, Ramon seguirá de fora e Jamerson continua como opção imediata. Além do lateral-esquerdo, os volantes Gabriel Baralhas e Emmanuel Martínez também são desfalques.

Leia Também:

DUELOS DAS CONVICÇÕES

Adversários, Vitória e Mirassol superam más fases e mantém técnicos
Adversários, Vitória e Mirassol superam más fases e mantém técnicos imagem

SETOR FECHADO

Vitória reintegra Riccieli e encerra busca por novo zagueiro
Vitória reintegra Riccieli e encerra busca por novo zagueiro imagem

MERCADO DA BOLA

Ex-Vitória vira 1º reforço de clube com SAF de R$ 1,2 bilhão para 2027
Ex-Vitória vira 1º reforço de clube com SAF de R$ 1,2 bilhão para 2027 imagem

Vitória x Mirassol

O Vitória visita o Mirassol às 16h do próximo domingo, 13, no Estádio Campos Maia, no interior de SP, em duelo válido pela rodada 27 do Campeonato Brasileiro.

Cacá
Cacá - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

esporte clube vitória

Relacionadas

Mais lidas