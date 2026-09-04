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E.C.VITÓRIA

Cacá tem pena reduzida após confusão no BaVi, mas vira desfalque na Série A

Zagueiro do Vitória foi punido por tentar rasgar a camisa de Jean Lucas no BaVi

Daniel Genonadio
Por
| Atualizada em
Zagueiro Cacá é capitão do Vitória
Zagueiro Cacá é capitão do Vitória - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O zagueiro Cacá, do Vitória, teve sua pena reduzida de dois para um jogo de suspensão em julgamento realizado nesta sexta-feira, o Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). O defensor foi punido por tentar rasgar a camisa do meio-campista Jean Lucas no Ba-Vi do dia 23 de agosto.

Inicialmente, Cacá havia sido punido com dois jogos de suspensão pela Quarta Comissão Disciplinar do STJD em julgamento realizado no dia 27 de agosto. O Vitória recorreu da decisão, conseguiu efeito suspensivo para que ele atuasse contra o Atlético Mineiro até um novo julgamento.

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Após o julgamento desta sexta-feira, 4, o STJD definiu apenas uma partida de suspensão para Cacá. Assim, o jogador está fora da partida desta segunda-feira, contra o Grêmio, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Tentou rasgar camisa

A confusão no BaVi começou após o segundo gol do Bahia, já nos acréscimos do segundo tempo, quando o meia Jean Lucas comemorou retirando camisa e mostrando a torcida do Vitória no Barradão. Revoltados, os jogadores do Vitória correram contra o adversário e tomaram sua camisa. Cacá tentou rasgar o equipamento esportivo e foi impedido pelo árbitro Raphael Claus.

A suspensão aconteceu após Cacá ser enquadrado no artigo 258, que pune quem assumir atitude antidesportiva, reclamar de forma acintosa ou desrespeitar as regras de boa convivência no esporte.

A quarta comissão, em 27 de agosto, também decidiu sobre o atacante Marinho, do Vitória, que esteve na confusão do BaVi. Ele foi punido com um jogo de suspensão, mas que foi convertido em advertência. Assim, está liberado para atuar normalmente.

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