E.C.VITÓRIA
Vitória obtém efeito suspensivo e Cacá fica apto para enfrentar o Galo
Zagueiro havia sido punido com dois jogos de suspensão em julgamento do STJD
O zagueiro Cacá está liberado para jogar o duelo entre Atlético-MG e Vitória, neste sábado, às 18h30, na Arena MRV, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Apesar da suspensão de dois jogos oriunda da confusão no último clássico Ba-Vi, o Rubro-Negro conseguiu o efeito suspensivo para o defensor poder atuar até a data do próximo julgamento, que ainda não foi divulgada pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol (STJD).
Cacá foi julgado na última quinta-feira, 27, com base no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que pune qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva. O tribunal também concedeu o efeito suspensivo ao recurso do Vitória em favor do atacante Marinho, que foi punido com um jogo de suspensão, com conversão em advertência.
O zagueiro também deve estar à disposição do técnico Jair Ventura no duelo de volta das quartas de final da Copa do Brasil contra o Vasco. Depois de perder por 1 a 0 na ida, o Leão entra em campo na próxima quarta-feira, 2, às 21h30, em Salvador.
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A punição foi atribuída com base no episódio que ficou marcado no triunfo por 2 a 0 do Bahia no clássico Ba-Vi, durante a comemoração do segundo gol do Tricolor no Barradão. Na ocasião, o zagueiro rubro-negro tentou rasgar a camisa de Jean Lucas, meio-campista do Esquadrão.