SETOR FECHADO
Vitória reintegra Riccieli e encerra busca por novo zagueiro
Jogador não entra em campo desde fevereiro deste ano
O Esporte Clube Vitória terá um reforço no setor defensivo para a sequência da temporada, isso porque Riccieli foi reintegrado ao grupo e voltou a treinar normalmente nesta quarta-feira, 9.
Sem Edu e Camutanga, lesionados, o Leão tinha apenas Luân Candido e Cacá como zagueiros de origem, além de Britez, Caíque Gonçalves e Edenilson, que já foram escalados para cumprir a função ao longo do ano. Por conta disso, o time decidiu reintegrar Riccieli e contar com o zagueiro para o restante do ano.
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Para reforçar ainda mais o setor, o clube rubro-negro também investiu na contratação de Darlan Dutra, zagueiro de 23 anos que chega por empréstimo com opção de compra junto ao Gama.
Conforme apurou o portal A TARDE, o clube não deve contratar mais nenhum zagueiro nesta janela de transferências.
Passagem decepcionante
Contratado por empréstimo no início deste ano, Riccieli atuou em apenas cinco partidas com a camisa do Vitória, sendo duas no Brasileirão e três no Campeonato Baiano. A última partida dele foi em fevereiro deste ano, contra o Jequié, ainda pelo Baianão.
Desde então, o jogador de 27 anos conviveu com lesões, perdeu espaço na equipe de Jair Ventura e ficou muito próximo de deixar o Vitória rumo ao futebol chinês, negócio que não se concretizou.