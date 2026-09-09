Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES

DATA FIFA

Flamengo mundial! Jorginho está na pré-lista da seleção italiana

Volante pode voltar a defender a Azzurra após dois anos fora das convocações

Marina Branco
Por
Jorginho pela Seleção Italiana
Jorginho pela Seleção Italiana - Foto: Reprodução I Instagram

A convocação da Seleção Brasileira para os amistosos ainda não foi divulgada - mas já tem brasileiro bem encaminhado para a próxima Data Fifa. O volante Jorginho, do Flamengo, foi incluído na pré-lista da seleção italiana e pode voltar a defender a Azzurra após dois anos fora das convocações.

Nascido no Brasil, Jorginho escolheu representar a Itália e viveu o auge pela seleção durante a conquista da Eurocopa de 2020, quando foi um dos destaques da equipe. Ao todo, o meio-campista soma mais de 50 partidas com a camisa italiana.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Mancini busca renovação na Itália

A possível volta de Jorginho acontece justamente em um momento de reformulação da seleção italiana. Depois de ficar fora das últimas três edições da Copa do Mundo, a Azzurra tenta iniciar um novo ciclo sob comando de Roberto Mancini.

O treinador reassumiu a seleção em julho deste ano, após mais um fracasso italiano na tentativa de voltar ao Mundial. Mancini já havia comandado a equipe entre 2018 e 2023, período em que Jorginho teve maior destaque pela Itália.

Justamente pela relação anterior entre jogador e técnico, a tendência é que o volante do Flamengo apareça na lista final.

Leia Também:

PODE ISSO?

Entenda como time estreante na Champions tem dois técnicos
Entenda como time estreante na Champions tem dois técnicos imagem

SALVAÇÃO?

SAF de time do Rio oferece pagar R$ 2,5 milhões para salvar Ponte Preta
SAF de time do Rio oferece pagar R$ 2,5 milhões para salvar Ponte Preta imagem

CALCANHAR DE AQUILES DA FAMÍLIA?

Clube zomba de Mbappé por expulsão do irmão na Champions League
Clube zomba de Mbappé por expulsão do irmão na Champions League imagem

Itália terá jogos pela Nations League

Entre o fim de setembro e o começo de outubro, a Itália fará seus primeiros compromissos pela Uefa Nations League. A seleção comandada por Mancini enfrentará Bélgica, Turquia e França.

A convocação deve mesclar jogadores jovens com atletas mais experientes, e Jorginho aparece como uma das opções para dar rodagem e liderança ao meio-campo.

Flamengo pode ter vários convocados

Em grande fase no Flamengo, Jorginho não é o único jogador do elenco rubro-negro cotado por seleções nesta Data Fifa. No Brasil, Pedro e Samuel Lino estão na pré-lista de Carlo Ancelotti para os amistosos da Seleção Brasileira contra Austrália e Índia, os primeiros compromissos do Brasil no ciclo da Copa do Mundo de 2030.

Além deles, Plata e Valencia são cotados para a lista do Equador e Carrascal pode aparecer na convocação da Colômbia, enquanto Arrascaeta, Varela e De La Cruz estão entre as possibilidades do Uruguai.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

flamengo Itália Jorginho

Relacionadas

Mais lidas