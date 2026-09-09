Flamengo mundial! Jorginho está na pré-lista da seleção italiana

A convocação da Seleção Brasileira para os amistosos ainda não foi divulgada - mas já tem brasileiro bem encaminhado para a próxima Data Fifa. O volante Jorginho, do Flamengo, foi incluído na pré-lista da seleção italiana e pode voltar a defender a Azzurra após dois anos fora das convocações.

Nascido no Brasil, Jorginho escolheu representar a Itália e viveu o auge pela seleção durante a conquista da Eurocopa de 2020, quando foi um dos destaques da equipe. Ao todo, o meio-campista soma mais de 50 partidas com a camisa italiana.

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Mancini busca renovação na Itália

A possível volta de Jorginho acontece justamente em um momento de reformulação da seleção italiana. Depois de ficar fora das últimas três edições da Copa do Mundo, a Azzurra tenta iniciar um novo ciclo sob comando de Roberto Mancini.

O treinador reassumiu a seleção em julho deste ano, após mais um fracasso italiano na tentativa de voltar ao Mundial. Mancini já havia comandado a equipe entre 2018 e 2023, período em que Jorginho teve maior destaque pela Itália.

Justamente pela relação anterior entre jogador e técnico, a tendência é que o volante do Flamengo apareça na lista final.

Itália terá jogos pela Nations League

Entre o fim de setembro e o começo de outubro, a Itália fará seus primeiros compromissos pela Uefa Nations League. A seleção comandada por Mancini enfrentará Bélgica, Turquia e França.

A convocação deve mesclar jogadores jovens com atletas mais experientes, e Jorginho aparece como uma das opções para dar rodagem e liderança ao meio-campo.

Flamengo pode ter vários convocados

Em grande fase no Flamengo, Jorginho não é o único jogador do elenco rubro-negro cotado por seleções nesta Data Fifa. No Brasil, Pedro e Samuel Lino estão na pré-lista de Carlo Ancelotti para os amistosos da Seleção Brasileira contra Austrália e Índia, os primeiros compromissos do Brasil no ciclo da Copa do Mundo de 2030.

Além deles, Plata e Valencia são cotados para a lista do Equador e Carrascal pode aparecer na convocação da Colômbia, enquanto Arrascaeta, Varela e De La Cruz estão entre as possibilidades do Uruguai.