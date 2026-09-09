Entenda como time estreante na Champions tem dois técnicos

De maneira inédita, o Viking vai disputar a fase de liga da Champions League - e com um detalhe tão inédito quanto. O clube norueguês é comandado por dois treinadores, Bjarte Lunde Aarsheim e Morten Jensen, que dividem a função desde 2021 e foram os responsáveis por conduzir a equipe ao título nacional de 2025, encerrando um jejum de 34 anos.

No Viking, não há a divisão tradicional entre técnico principal e auxiliar. Aarsheim e Jensen compartilham decisões, planejamento e comando do elenco, formando um modelo que nasceu da relação de amizade entre os dois e da passagem anterior de ambos pelo clube como auxiliares.

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Dupla assumiu após saída controversa

A chegada dos dois ao comando aconteceu depois da demissão de Bjarne Berntsen, figura histórica do Viking. Berntsen era muito identificado com o clube e havia ocupado diferentes cargos ao longo dos anos, incluindo diretor esportivo e CEO. Por isso, a decisão da diretoria foi considerada polêmica na época.

A aposta, porém, acabou transformando o clube. Em entrevista ao jornal The Guardian, o CEO do Viking, Eirik Bjorno, destacou que os dois treinadores têm personalidades diferentes, mas compartilham a mesma visão de futebol e liderança.

Segundo o dirigente, essa combinação permitiu que um complementasse o outro dentro da rotina do clube.

Trabalho teve altos e baixos

O início da dupla foi positivo. Em 2021, o Viking terminou o Campeonato Norueguês na terceira colocação, resultado considerado importante para uma equipe que havia retornado à elite nacional poucos anos antes, em 2018.

Em 2022, no entanto, o desempenho caiu de forma brusca. O time terminou apenas em 11º lugar, e a sequência ruim colocou em dúvida a escolha pelo comando compartilhado.

A diretoria, no entanto, decidiu manter o projeto, e com mais tempo de trabalho, Aarsheim e Jensen conseguiram reconstruir a equipe, dar identidade ao time e recolocar o Viking entre as forças do futebol norueguês.

Viking - Foto: Viking

Título veio em 2025

Depois de voltar ao top 3 do Campeonato Norueguês em 2024, o Viking confirmou a evolução na temporada seguinte. Em 2025, o clube conquistou o título nacional pela primeira vez desde 1991.

A taça encerrou um jejum de 34 anos e colocou a equipe nas eliminatórias da Champions League 2026/27. O caminho até a fase de liga passou pelo GNK Dinamo, e após empate por 2 a 2 no jogo de ida, o Viking venceu por 3 a 1 em casa e garantiu a classificação histórica.

Primeira fase de liga da Champions

A vaga também marcou o retorno do Viking a competições europeias depois de mais de duas décadas, desde 2005/06, quando disputou a fase de grupos da Copa da Uefa, atual Liga Europa.

Na Champions, o clube norueguês terá pela frente Stuttgart, Bayern de Munique, Atlético de Madrid, PSV, Aston Villa, Feyenoord, Napoli e Sabah, outro estreante na competição.

Estreia será contra o Stuttgart

O primeiro desafio do Viking na Champions será contra o Stuttgart, nesta quarta-feira, 9, às 13h45, fora de casa. Depois de superar uma queda de rendimento, reconstruir o time e levar o Viking ao primeiro título nacional em 34 anos, Bjarte Lunde Aarsheim e Morten Jensen chegam à principal competição de clubes da Europa como símbolo de um modelo incomum, mas bem-sucedido.