CALCANHAR DE AQUILES DA FAMÍLIA?
Clube zomba de Mbappé por expulsão do irmão na Champions League
Ethan Mbappé foi expulso na partida contra o Real Betis e Kylian Mbappé recebeu provocação
Na última terça-feira, 8, Mbappé estava fazendo gol e vencendo o Inter na Champions League pelo Real Madrid - mas também estava sendo expulso contra o Betis e perdendo por 3 a 2. No mesmo dia, os irmãos Kylian e Ethan Mbappé entraram em campo por Real e Lille, respectivamente, mas terminaram as partidas de maneiras bem diferentes.
Após a partida, o clube espanhol provocou Kylian Mbappé nas redes sociais por causa da expulsão de Ethan Mbappé, irmão mais novo do craque do Real Madrid.
Ethan, de 19 anos, defende o Lille e recebeu cartão vermelho direto aos dez minutos do segundo tempo. O lance aconteceu após uma cotovelada em Nathan, depois de uma provocação. O zagueiro brasileiro foi advertido com amarelo, enquanto o meia francês acabou expulso após revisão do VAR.
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Betis cita histórico recente com a família Mbappé
Depois da vitória, o perfil oficial do Betis publicou um meme com a frase "Cada vez que um Mbappé escuta as palavras 'Real Betis Balompié'".
A brincadeira fez referência não apenas à expulsão de Ethan, mas também ao encontro recente do clube espanhol com Kylian Mbappé. Na última semana, o Betis venceu o Real Madrid por 1 a 0 pela quarta rodada de LaLiga, e o camisa 10 merengue perdeu um pênalti na reta final da partida.
Cada vez que un Mbappé escucha las palabras “Real Betis Balompié”: pic.twitter.com/HTqMf5HCCG— Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) September 8, 2026
Jogo teve virada e expulsão
Dentro de campo, Lille e Betis fizeram um jogo movimentado no estádio Pierre-Mauroy, na França. Ueda abriu o placar para os donos da casa, mas Bartra empatou e Alexsandro virou ainda no primeiro tempo.
Depois do intervalo, Bartra marcou novamente para o Betis. Mesmo com a expulsão de Ethan Mbappé, o Lille ainda buscou reação, mas Troy Parrott garantiu a vitória do clube espanhol por 3 a 2.
Próximo jogo será contra o Porto
Com o resultado, o Betis largou com vitória na Champions League 2026/27. A equipe de Antony volta a campo pela competição no dia 14 de outubro, às 16h, contra o Porto, no estádio Benito Villamarín, em Sevilha.
O Lille, por outro lado, começou a fase de liga com derrota em casa e ainda viu a expulsão de Ethan Mbappé repercutir após a provocação feita pelo adversário.