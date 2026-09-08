Vitória acerta a contratação de reforço para o setor defensivo

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Em meio a uma crise de lesões na temporada, o Esporte Clube Vitória fechou a contratação de um novo nome para compor o sistema defensivo. Trata-se do zagueiro Darlan Dutra, de 23 anos, que chega por empréstimo com opção de compra junto ao Gama, segundo informação divulgada pelo Canto Rubro-Negro e confirmada pelo portal A TARDE.



O jogador chega para cobrir a posição que hoje tem apenas Luan Candido, Cacá e Britez à disposição, visto que nomes importantes do setor, como Camutanga e Edu, estão no departamento médico.

Destaque na Série D

Destro e com 1.90m de altura, Darlan Dutra se consolidou como peça-chave do Gama na campanha que garantiu o acesso do clube à Série C do Campeonato Brasileiro.

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Ao todo, o jogador atuou em 32 jogos neste ano, sendo 17 na Série D, onde ele se destacou como um dos melhores zagueiros da competição.