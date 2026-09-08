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Messi surpreende e chega a acordo com time da segunda divisão

Craque argentino reforça sua posição como investidor no ramo do futebol

Gustavo Nascimento
Por
Lionel Messi no Inter Miami
Lionel Messi no Inter Miami - Foto: LEONARDO FERNANDEZ | GETTY IMAGES VIA AFP

Já aposentado da seleção argentina e cada vez mais próximo de encerrar sua trajetória como jogador profissional, o argentino Lionel Messi agora se aventura no ramo dos negócios dentro do futebol. Nesta semana, o craque do Inter Miami tomou uma decisão surpreendente e chegou a um acordo para a compra de 100% das ações de um time da segunda divisão da Espanha, o CD Eldense, segundo informações do jornal Marca.

O Eldense tem sede em Elda, região próxima da Catalunha – onde Messi viveu grande parte da sua vida como jogador do Barcelona e pretende morar quando encerrar sua carreira.

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De acordo com o Marca, o Eldense pertence a um grupo de investidores da Colômbia liderado pelo empresário Juan Carlos Trujillo. Se a operação for concluída, poderá ser formalizada nos próximos dias quando os últimos trâmites legais e contratuais estiverem finalizados.

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Negócios de Messi

A iniciativa de Messi, aos 39 anos, responde ao seu desejo de investir seu legado no futebol.

O argentino já é dono do UE Cornellà, da Terceira Federação catalã, e pode reforçar ainda mais sua posição como empresário no futebol com a conclusão da compra do Eldense.

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Futebol inter miami Lionel Messi

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