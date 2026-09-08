Com recorde de gols e atuações, Jean Lucas chega a 150 jogos pelo Bahia

Jean Lucas chegou a uma marca importante pelo Esporte Clube Bahia. No último sábado, 5, o volante completou 150 partidas com a camisa do Esquadrão na vitória por 3 a 2 sobre o Red Bull Bragantino, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Bahia, inclusive, já é disparado o time pelo qual Jean Lucas mais atuou na carreira.



Antes de chegar a Salvador, o jogador acumulou passagens por Flamengo, Santos, Lyon, Brest e Mônaco. Somando todos esses clubes, são 158 partidas disputadas. Ou seja, apenas oito jogos a mais do que o volante já realizou pelo Bahia.



Dos 308 compromissos como profissional, 150 foram pelo Esquadrão. O número representa aproximadamente 48,7% de todas as partidas da carreira de Jean Lucas, mesmo com sua chegada ao clube tendo acontecido somente em 2024.

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Volante mantém altos números pelo Esquadrão

Logo em sua primeira temporada no clube, o volante disputou 61 partidas. Em 2025, foram outros 60 jogos. Já em 2026, o meio-campista soma 29 participações até o momento.



Além do volume de partidas, o Bahia também representa o período de maior produtividade ofensiva da carreira do jogador. Em 150 jogos pelo Tricolor, Jean Lucas marcou 21 gols e contribuiu com 13 assistências.







A temporada de estreia foi justamente a mais produtiva do volante nesse aspecto. Em 2024, Jean Lucas participou diretamente de 15 gols, com nove bolas na rede e seis assistências.



No ano seguinte, o meio-campista balançou as redes sete vezes e deu três passes para gol. Já na atual temporada, são cinco gols marcados e quatro assistências.



Com 150 jogos pelo Bahia, Jean Lucas consolida uma trajetória de destaque no clube, com dois títulos do Campeonato Baiano, em 2024 e 2025, uma Copa do Nordeste, também em 2025, e duas classificações para a Copa Libertadores da América, nas duas últimas edições do Campeonato Brasileiro.