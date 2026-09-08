BATIDA
Zagueiro do Bahia sofre acidente de trânsito no Centro Histórico de Salvador
Carro em que o zagueiro estava bateu em muro na noite de segunda-feira, 7
A torcida tricolor tomou um susto, mas sem grandes problemas - o zagueiro Santiago Ramos Mingo, do Bahia, se envolveu em um acidente de trânsito na madrugada desta terça-feira, 8, por volta das 23h, na Ladeira do Baluarte, no bairro de Santo Antônio Além do Carmo, em Salvador, segundo apuração do portal A TARDE.
O jogador estava no banco do passageiro de uma Mercedes-Benz preta, conduzida por um amigo, que perdeu o controle, atingiu um Chevrolet Tracker e, em seguida, bateu contra uma parede. Os dois veículos ficaram danificados, mas não há registro de feridos.
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Jogador não dirigia o veículo
De acordo com as apurações, Ramos Mingo não estava ao volante no momento da colisão. O veículo era conduzido por um amigo do zagueiro, mas vídeos divulgados nas redes sociais mostram o jogador junto ao motorista após o acidente.
Após a batida, os envolvidos chegaram a um acordo no local sobre os prejuízos causados, e a ocorrência não foi encaminhada para uma delegacia.
PM e Transalvador foram acionadas
Equipes do 18º Batalhão da Polícia Militar foram chamadas para atender à ocorrência. Agentes da Transalvador também estiveram no local para acompanhar a situação e dar suporte ao atendimento.
Acidente com Mingo | Carro em que Mingo estava |