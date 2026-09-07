Jogador atinge rival, esmaga pulmões e recebe só cartão amarelo

Os torcedores que estavam assistindo a PSV Eindhoven e Ajax no Campeonato Holandês se surpreenderam com uma cena chocante durante a partida. Aos 35 minutos do segundo tempo, o atacante Ruben van Bommel, do PSV, atingiu com força o zagueiro Aaron Bouwman, do Ajax, em uma trombada que causou lesões no rosto, no pescoço, no esterno e esmagamento dos pulmões.

Apesar da gravidade da jogada, o árbitro Sander van der Eijk aplicou apenas cartão amarelo ao jogador do PSV. O VAR, comandado por Pol van Boekel, também não recomendou revisão para possível expulsão, o que ampliou a repercussão negativa após a partida.

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Zagueiro do Ajax ficará fora por pelo menos quatro semanas

Com o impacto, Aaron Bouwman precisará ficar afastado dos gramados por pelo menos quatro semanas. Segundo as informações divulgadas, o defensor sofreu lesões no rosto, no pescoço e no esterno, além de esmagamento dos pulmões.

Logo depois da falta, jogadores do Ajax partiram para cima de Ruben van Bommel, e a situação terminou em briga generalizada entre atletas das duas equipes.

Além do atacante do PSV, que recebeu amarelo pela entrada, Youri Baas, do Ajax, também foi advertido. Outros três jogadores que estavam no banco de reservas levaram cartão - Ivan Perisic e Lutsharel Geertruida, do PSV, e Steven Berghuis, do Ajax.

Agressão em PSV x Ajax - Foto: Reprodução I X

Jogador deve escapar de punição

Mesmo com a repercussão do caso, Ruben van Bommel deve ficar livre de punição adicional. Nesta segunda-feira, o jornalista Mike Verweij, do De Telegraaf, informou que o Ministério Público do futebol profissional holandês não pretende abrir inquérito contra o atacante do PSV.

Com isso, o jogador não deve correr risco de suspensão pelo lance, a menos que haja mudança no entendimento das autoridades esportivas.

Hipóteses de revanche

A violência da jogada também gerou especulações nas redes sociais sobre uma possível motivação de revanche. Em setembro do ano passado, Van Bommel sofreu uma ruptura de ligamentos do joelho em um clássico contra o Ajax, após disputa de bola com o lateral brasileiro Lucas Rosa.

O atacante do PSV ficou oito meses em recuperação e só voltou ao futebol no fim de julho. Lucas Rosa, envolvido no lance que lesionou Van Bommel na temporada passada, ficou no banco de reservas no clássico deste sábado.

Clássico ficou marcado pela polêmica

Dentro de campo, o PSV venceu o Ajax por 3 a 1 fora de casa, pela quinta rodada do Campeonato Holandês. O resultado, porém, acabou ofuscado pela entrada em Bouwman, pela confusão entre os jogadores e pela decisão da arbitragem de não expulsar Van Bommel.