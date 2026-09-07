10 times mais caros da Champions somam bilhões; veja ranking completo

Siga o A TARDE no Google

A nova temporada da Champions League reúne um verdadeiro mercado de bilhões dentro de campo. Somados, os elencos das 36 equipes que disputam a competição estão avaliados em 18,6 bilhões de euros, cerca de R$ 110,8 bilhões, segundo dados do Transfermarkt, plataforma especializada no mercado da bola.

O Real Madrid aparece no topo do ranking, com um grupo de jogadores estimado em 1,46 bilhão de euros (R$ 8,7 bilhões).

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Maior vencedor da história da Liga dos Campeões, com 15 títulos, o clube espanhol também conta com nomes como Kylian Mbappé, Vinícius Júnior e Jude Bellingham.

A diferença de valores entre os participantes chama atenção. Enquanto o elenco merengue vale quase 80 vezes mais que o do Sabah, do Azerbaijão, seis equipes da competição têm elencos avaliados em menos de 100 milhões de euros, mostrando o abismo financeiro existente entre os clubes.



Bilionários x 'pobres'

A Champions 2026/27 conta com sete elencos avaliados em mais de 1 bilhão de euros, praticamente R$ 6 bilhões. Além do Real Madrid, Arsenal, Manchester City, Liverpool, Barcelona, Paris Saint-Germain e Bayern de Munique ultrapassam a marca.

Na outra ponta, seis clubes custam menos de 100 milhões de euros. São eles Sabah, Slovan Bratislava, Viking, LASK, Bodo/Glimt e AEK Atenas.

Mesmo com a concentração dos maiores valores entre alguns dos principais clubes europeus, o conjunto dos participantes registrou uma valorização de 1,63% em relação à temporada passada.

Real Madrid lidera ranking de valores

O elenco do Real Madrid é avaliado em 1,46 bilhão de euros, colocando o clube espanhol na primeira posição entre os times mais caros da competição.

Logo atrás aparece o Manchester City, com 1,43 bilhão de euros. O Paris Saint-Germain, atual bicampeão europeu, ocupa a terceira posição, com 1,36 bilhão de euros. Arsenal e Barcelona completam o grupo dos cinco primeiros, com 1,33 bilhão e 1,26 bilhão de euros, respectivamente.

A diferença também pode ser observada quando os valores dos maiores clubes são comparados aos dos estreantes ou equipes de menor investimento. O Sabah, que participa pela primeira vez da fase principal do torneio, tem elenco avaliado em apenas 18,5 milhões de euros.

Os 10 elencos mais caros da Champions

1 - Real Madrid (ESP): 1,46 bilhão de euros

Real Madrid (ESP): 1,46 bilhão de euros 2 - Manchester City (ING): 1,43 bilhão de euros

Manchester City (ING): 1,43 bilhão de euros 3 - Paris Saint-Germain (FRA): 1,36 bilhão de euros

Paris Saint-Germain (FRA): 1,36 bilhão de euros 4 - Arsenal (ING): 1,33 bilhão de euros

Arsenal (ING): 1,33 bilhão de euros 5 - Barcelona (ESP): 1,26 bilhão de euros

Barcelona (ESP): 1,26 bilhão de euros 6 - Bayern de Munique (ALE): 1,04 bilhão de euros

Bayern de Munique (ALE): 1,04 bilhão de euros 7 - Liverpool (ING): 1,03 bilhão de euros

Liverpool (ING): 1,03 bilhão de euros 8 - Manchester United (ING): 924,3 milhões de euros

Manchester United (ING): 924,3 milhões de euros 9 - Inter de Milão (ITA): 730,3 milhões de euros

Inter de Milão (ITA): 730,3 milhões de euros 10 - Atlético de Madri (ESP): 679,7 milhões de euros

Os 10 elencos mais baratos da Champions

27 - Feyenoord (HOL): 208,7 milhões de euros

28 - Club Brugge (BEL): 199 milhões de euros

29 - Shakhtar Donetsk (UCR): 189,6 milhões de euros

30 - Slavia Praga (TCH): 106,7 milhões de euros

31 - AEK Atenas (GRE): 86,2 milhões de euros

32 - Bodo/Glimt (NOR): 74,5 milhões de euros

33 - LASK (AUT): 50,9 milhões de euros

34 - Viking (NOR): 43,7 milhões de euros

35 - Slovan Bratislava (EVQ): 36,3 milhões de euros

36 - Sabah (AZE): 18,5 milhões de euros

PSG busca feito histórico

Vencedor das duas últimas edições da Champions, o Paris Saint-Germain pode alcançar nesta temporada uma marca que poucos clubes conseguiram: conquistar três títulos consecutivos de melhor da Europa.

O feito já foi alcançado pelo Real Madrid em duas oportunidades, além de Ajax e Bayern de Munique.

Desde a temporada 2024/25, a competição utiliza uma fase de liga em vez da tradicional divisão dos clubes em grupos. As 36 equipes disputam oito partidas contra adversários definidos por sorteio, em busca de uma das vagas para a fase eliminatória.

Os oito melhores colocados avançam diretamente às oitavas de final. Já os times que terminarem entre a nona e a 24ª posição precisam disputar um mata-mata extra antes de chegar às oitavas.

Quando será a final da Champions?

O próximo campeão europeu será conhecido em 5 de junho de 2027. A decisão desta edição terá como palco o Metropolitano, estádio do Atlético de Madri, na capital espanhola.

Até lá, os clubes com os elencos mais valiosos entram na disputa com o peso de grandes investimentos, enquanto equipes de menor orçamento tentam surpreender em uma competição marcada justamente pelo contraste entre os gigantes e os chamados 'azarões'.