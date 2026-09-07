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Ex-jogadores da dupla Ba-Vi aparecem em lista que tentou barrar SAF de R$ 3 bilhões

Atletas e preparador físico foram levados à Justiça

Gustavo Zambianco
Por
Wiliiam Maranhão e Luiz Gustavo
Wiliiam Maranhão e Luiz Gustavo - Foto: Felipe Oliveira | EC Bahia e EC Vitória

Sete ex-jogadores tentaram impedir o processo de venda da SAF (Sociedade Anônima do Futebol) do Vasco da Gama; entre eles estão atletas que tiveram passagens pelo Esporte Clube Bahia e pelo Esporte Clube Vitória.

A lista que continha os nomes dos ex-atletas e de um preparador físico foi revelada na última sexta-feira, 4, pela ESPN Brasil.

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Os sete envolvidos seriam considerados "Credores Classe I" na recuperação judicial do Vasco da Gama, e questionaram a proposta de alienação, assim como pediram a suspensão do processo até que as questões jurídicas, econômicas e financeiras sejam esclarecidas.

Quais atletas do Bahia e do Vitória estavam envolvidos?

Dentre os atletas citados na lista estão o volante Willian Maranhão e o atacante William Barbio, que defenderam o Bahia em 2022 e 2014, respectivamente.

William Barbio e Wiliiam Maranhão
William Barbio e Wiliiam Maranhão - Foto: Felipe Oliveira | EC Bahia

Já do lado do Vitória, o zagueiro Luiz Gustavo, que atuou pelo clube entre os anos de 2013 a 2015, foi citado.

Luiz Gustavo
Luiz Gustavo - Foto: Felipe Oliveira | EC Vitória

Outros nomes citados

Além dos atletas que fizeram presença na dupla Ba-Vi, a lista ainda é composta por:

  • Breno, zagueiro;
  • Douglas Silva, zagueiro;
  • Lucas Kal, volante;
  • Lucas Siqueira, volante;
  • Flávio de Oliveira, preparador físico.

Conforme a petição, a operação de venda proposta voltaria os recursos ao departamento de futebol, e não aos credores.

Por isso, os autores solicitaram a suspensão e o eventual bloqueio da transação até que o plano seja devidamente cumprido, ou se os credores aprovarem formalmente a mudança por meio de uma nova assembleia.

Além disso, os autores também exigiram a suspensão do leilão por 30 dias, até a deliberação da assembleia, e ainda a suspensão da constituição da nova SAF do Cruzmaltino.

A exigência é que o MP-RJ (Ministério Público do Rio de Janeiro) e a administração judicial se manifestem em até 48 horas após serem notificados pela Justiça.

O caso corre na 4ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça (TJ-RJ).

Entenda a situação da SAF do Vasco.

O contrato de acordo de investimento do Vasco da Gama com o empresário Marcos Lamacchia soma pouco mais de R$ 3 bilhões.

Esse montante englobaria o pagamento das dívidas, aportes em cinco anos no futebol e em centro de treinamento, e mais a projeção para cobrir déficit de caixa por cinco anos.

A venda da SAF teria sido “acelerada” na noite da última quarta-feira, 2, depois do grupo 777 Carioca LLC entrar em consenso com o Vasco e deixar de se opor à negociação de 90% das ações.

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