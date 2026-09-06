Leva de desfalques deve obrigar Vitória a mexer no time contra Grêmio

O Grêmio já está batendo na porta do Vitória - e o Leão da Barra está se preparando para enfrentar o desafio. Neste domingo, 6, o Rubro-Negro finalizou os treinos, deixando a escalação bem diferente do usual e possibilitando diversas mudanças para esta segunda-feira, 7, às 20h, no Barradão, pelo encerramento da 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Muito desfalcado por lesões e suspensões, o Vitória tem problemas em todos os setores, e deve trazer diversas novidades. A principal já confirmada entre elas é a chegada do lateral-esquerdo Wanderson, de 18 anos, cria da Toca do Leão, integrado ao elenco profissional diante da ausência de Ramon.

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Wanderson é novidade após lesão de Ramon

Formado na base rubro-negra, Wanderson foi chamado para compor o grupo principal em um momento de carência na lateral esquerda. Ramon se lesionou na derrota para o Vasco, pela Copa do Brasil, e virou baixa para a sequência da temporada.

O jovem lateral aparece entre os 23 jogadores concentrados para a partida contra o Grêmio. Apesar da presença de Wanderson, no entanto, a tendência é que Jamerson seja o titular na vaga de Ramon.

A lesão do lateral se soma a uma lista extensa de problemas físicos no Vitória. Além dele, Baralhas, Martínez, Rúben Ismael, Camutanga, Edu, Dudu e Nathan Mendes também seguem em recuperação.

Wanderson - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Brítez volta e deve substituir Cacá

Na defesa, Jair Ventura deve promover o retorno de Brítez. O jogador cumpriu suspensão contra o Vasco, pela Copa do Brasil, e volta a ficar à disposição no Brasileirão. Ele deve ocupar a vaga de Cacá, que está suspenso.

Com isso, o setor defensivo deve ter Lucas Arcanjo no gol, Mateus Silva, Luan Cândido, Brítez e Jamerson.

Meio e ataque também podem mudar

As mudanças também podem ir além da defesa - no meio-campo, Matheuzinho é dúvida para começar jogando já que, segundo Jair Ventura, o jogador vem "atuando no sacrifício" e pode ser preservado. Pochettino aparece como alternativa.

No ataque, Erick e Tarzia também correm risco de sair do time, mas por opção técnica. Marinho pode ganhar uma chance entre os titulares, enquanto Renato Kayzer deve ser mantido como referência ofensiva.

Lista de desfalques

O Vitória não terá Ramon, Baralhas, Martínez, Rúben Ismael, Camutanga, Edu, Dudu e Nathan Mendes, todos em recuperação de problemas físicos. Cacá também está fora, mas por suspensão.

O time fez o último treino no Barradão com trabalhos de bolas paradas e atividades táticas antes da concentração para o confronto direto contra o Grêmio.

Jogo tem peso na luta contra o Z-4

O Vitória chega para a partida pressionado após a eliminação na Copa do Brasil e a sequência negativa na temporada. No Brasileirão, o Rubro-Negro ocupa a 13ª colocação, com 25 pontos, quatro a mais que o Vasco, primeiro clube dentro da zona de rebaixamento.

Assim, oconfronto contra o Grêmio virou uma oportunidade para o Leão tentar reagir diante da torcida e ganhar fôlego na briga para se afastar da parte de baixo da tabela.