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PODE ISSO, JUIZÃO?

Árbitro marca pênalti em choque entre jogadores do mesmo time

O VAR chamou o juiz para revisão e o pênalti foi rapidamente anulado

Marina Branco
Por
Árbitro marcando pênalti entre colegas
Árbitro marcando pênalti entre colegas - Foto: Paulo de Tarso

Um lance curioso marcou o fim da derrota do Coritiba por 2 a 1 para o Mirassol, neste domingo, 6, no Couto Pereira, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. No último lance da partida, o árbitro André Luiz Skettino marcou pênalti a favor do Coxa após uma queda de Rodrigo Moledo dentro da área - mas quem o derrubou foi o próprio colega de time.

A jogada chamou atenção justamente porque nenhum atleta do Mirassol participou diretamente do contato. Dentro da área, Bruno Melo e Rodrigo Moledo disputaram o lance e acabaram se chocando, e Skettino apontou para a marca da cal ao ver Moledo cair, mas a revisão mostrou que o toque havia sido de um companheiro de equipe.

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VAR chamou árbitro ao monitor

O lance foi revisado pelo árbitro de vídeo Michel Patrick Costa Guimarães, que recomendou a análise no monitor à beira do campo.

Skettino ficou poucos segundos diante da tela, assistiu à jogada uma vez e voltou atrás na decisão. O pênalti foi anulado e, logo depois, o árbitro encerrou a partida no Couto Pereira.

Árbitro checando no VAR
Árbitro checando no VAR - Foto: Paulo de Tarso

Mirassol virou no segundo tempo

O lance aconteceu no fim de um jogo em que o Coritiba saiu na frente, mas acabou derrotado de virada. Pedro Rocha abriu o placar para o Coxa, enquanto Gustavo Mosquito empatou para o Mirassol e Bruno Santos marcou o gol da vitória do time paulista.

Com a correção, o Mirassol manteve a vitória por 2 a 1 fora de casa, enquanto o Coxa deixou o gramado do Couto Pereira com mais uma derrota no Brasileirão.

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Brasileirão penalti VAR

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