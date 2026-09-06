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Italiano quebra jejum de 60 anos na F1 após largar em 19º

Andrea Kimi Antonelli fez história em Monza

João Grassi
Por
GP de Monza na Fórmula 1
GP de Monza na Fórmula 1 - Foto: ANDREJ ISAKOVIC | AFP

Andrea Kimi Antonelli fez história no Grande Prêmio da Itália da Fórmula 1, neste domingo, 6. Correndo diante da torcida de seu país, o piloto da Mercedes protagonizou uma impressionante recuperação em Monza, ganhou 18 posições e encerrou um jejum de seis décadas sem um vencedor italiano no tradicional circuito.

A vitória veio depois de uma corrida marcada pelo caos. Antonelli havia partido apenas do 19º lugar por conta de uma punição, mas avançou pelo pelotão ao longo da prova e chegou à liderança a apenas três voltas da bandeirada.

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No fim, recebeu a quadriculada em primeiro, em uma etapa que ainda teve bandeira vermelha, abandono da Ferrari e diversos momentos de confusão.

Bortoleto perde uma posição depois da largada

Representante brasileiro no grid, Gabriel Bortoleto não conseguiu manter a posição de largada. O piloto, que iniciou a 13ª etapa da temporada em 10º, cruzou a linha de chegada na 11ª colocação.

A festa nas arquibancadas de Monza rapidamente se transformou em frustração para os torcedores da Ferrari. Charles Leclerc bateu no muro de pneus ainda na segunda volta, pouco depois de quase se envolver em um incidente com Lewis Hamilton. O britânico não escondeu a irritação com o companheiro de equipe após o episódio.

A pole position de Pierre Gasly, conquistada de forma surpreendente, também não se transformou em uma disputa prolongada pela vitória. O francês perdeu terreno rapidamente com a Alpine, enquanto a liderança passou a ser disputada principalmente entre as Mercedes, a Ferrari de Lewis Hamilton e a Red Bull de Max Verstappen.

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Classificação do GP de Monza

  1. Kimi Antonelli — Mercedes
  2. George Russell — Mercedes
  3. Max Verstappen — Red Bull Racing
  4. Lando Norris — McLaren
  5. Oscar Piastri — McLaren
  6. Lewis Hamilton — Ferrari
  7. Pierre Gasly — Alpine
  8. Arvid Lindblad — Racing Bulls (RB)
  9. Franco Colapinto — Williams
  10. Yuki Tsunoda — Red Bull Racing / Racing Bulls
  11. Gabriel Bortoleto — Sauber / Audi
  12. Nico Hülkenberg — Sauber / Audi
  13. Carlos Sainz — Williams
  14. Liam Lawson — Red Bull Racing / Racing Bulls
  15. Oliver Bearman — Haas
  16. Esteban Ocon — Haas
  17. Alexander Albon — Williams
  18. Sergio Pérez — Red Bull Racing
  19. Valtteri Bottas — Sauber

Abandonos

  • Lance Stroll — Aston Martin
  • Fernando Alonso — Aston Martin
  • Charles Leclerc — Ferrari

Próxima corrida

A temporada da Fórmula 1 terá sequência já no próximo fim de semana. A categoria deixa Monza e segue para o Circuito de Madring, onde será realizado o GP da Espanha no domingo, 13 de setembro.

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Tags

fórmula 1

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