Ex-agente de David era chefe de tráfico; veja mensagens dos dois

A investigação que colocou David Corrêa, ex-Vitória e atacante do Vasco, como alvo da Operação A Tropa teve início em uma tentativa de homicídio ocorrida em março de 2024, na Serra, na Grande Vitória. Segundo a Polícia Civil do Espírito Santo, o elo entre o jogador e o grupo investigado era Édson Vander da Silva Júnior, ex-agente do atleta, apontado como chefe do tráfico de drogas no bairro Serra Dourada 3.

Édson foi preso em agosto de 2024 dentro de um apartamento de luxo em Vila Velha que pertence a David. De acordo com a investigação, ele atuava como empresário e gestor da carreira e das finanças do jogador ao mesmo tempo em que chefiava o tráfico local.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A análise do celular apreendido com o ex-agente levou a polícia a encontrar conversas diretas entre ele e o atacante. As mensagens são tratadas pelos investigadores como indícios de possível financiamento do tráfico por parte do jogador.

David Corrêa pelo Vitória - Foto: Divulgação I EC Vitória

Tentativa de homicídio deu início à investigação

O caso começou após uma tentativa de assassinato em 15 de março de 2024, no bairro Novo Porto Canoa, na Serra. A vítima, um jovem próximo a Édson e a Ruan de Freitas Camargo Cruz, era suspeita pelo grupo de repassar informações do tráfico a uma facção rival.

Segundo a investigação, o jovem foi sequestrado em Serra Dourada 3 e colocado em um carro clonado de Ruan, que estava no banco do carona. O veículo era conduzido por outro suspeito e tinha ainda um adolescente no banco de trás, responsável por vigiar a vítima.

Ao chegarem a Novo Porto Canoa, os executores desembarcaram para conversar. Nesse momento, o jovem tentou fugir. Ele foi baleado durante a fuga e caiu no chão. Depois, um dos atiradores se aproximou para confirmar a morte e fez outro disparo nas costas da vítima, que sobreviveu ao se fingir de morta.

Após o crime, o jovem colaborou com a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa da Serra e ajudou a polícia a identificar os envolvidos na emboscada.

Ex-agente controlava carreira e finanças de David

Édson Júnior foi preso no dia 20 de agosto de 2024, no apartamento de David, em Vila Velha. Na mesma operação, a polícia também prendeu Ruan de Freitas Camargo Cruz, de 27 anos.

Segundo os investigadores, Édson e Ruan haviam assumido o controle do tráfico em Serra Dourada 3 após o assassinato do antigo chefe do local, conhecido como Leleto.

A polícia afirma que os dois coordenavam a compra de drogas, a divisão de tarefas, a aquisição de armas e munições e a realização de transferências financeiras via Pix.

No caso de Édson, a investigação aponta ainda que ele administrava a vida financeira de David enquanto liderava a atividade criminosa no bairro.

Édson Júnior - Foto: Divulgação/Polícia Civil

Mensagens com jogador

A partir da perícia autorizada pela Justiça no celular de Édson, a Polícia Civil encontrou diálogos diretos com David, e dentre eles, três conversas chamaram a atenção dos investigadores.

Em uma delas, logo após a tentativa de homicídio, Édson teria enviado informações ao jogador sobre o estado de saúde da vítima no hospital. David respondeu: "Ele mereceu tomar uns tiros mesmo".

Em outra conversa, Édson enviou ao atleta a foto de uma pistola de grosso calibre. Segundo a polícia, David respondeu: "Tem que matar um para ver de qual é".

Três dias depois do crime, Édson encaminhou ao jogador um áudio enviado por Ruan, no qual ele solicitava dinheiro em espécie para trocar o carro usado na tentativa de homicídio.

David Corrêa fazendo arminha no Barradão - Foto: Reprodução I X

Operação A Tropa

As descobertas no inquérito levaram ao compartilhamento das informações com o setor de inteligência da Polícia Civil e resultaram na deflagração da Operação A Tropa, na segunda-feira, 31.

A ação mobilizou cerca de 120 policiais civis para cumprir 15 mandados de busca e apreensão e quatro mandados de prisão temporária no Espírito Santo, Rio de Janeiro, Goiás e Distrito Federal.

David foi alvo de mandado de busca e apreensão, mas não de prisão. As investigações seguem sob sigilo e buscam esclarecer a participação de cada suspeito e identificar possíveis outros envolvidos.

O atacante esteve em campo na última quarta-feira, 2, no Barradão, na vitória do Vasco por 2 a 0 sobre o Vitória, pela Copa do Brasil. Após a classificação, ele repercutiu nas redes sociais ao comemorar diante da torcida com um gesto que imitava um fuzil.