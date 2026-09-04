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E.C.VITÓRIA

Jogador emprestado pelo Vitória marca golaço na Série B

Atleta tem contrato com o Leão até o final deste ano

Gustavo Nascimento
Por
Jogadores do Vitória na vitória por 2 a 1 sobre o Internacional
Jogadores do Vitória na vitória por 2 a 1 sobre o Internacional - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Emprestado pelo Esporte Clube Vitória ao Criciúma, o lateral Willean Lepo foi decisivo na noite desta sexta-feira, 4, ao marcar um golaço na vitória da equipe catarinense por 2 a 0 contra o Cuiabá, em partida válida pela 26ª rodada da Série B. O gol de Lepo saiu aos 19 minutos do primeiro tempo e abriu o placar a favor do Criciúma.

O jogador tem sido titular absoluto da equipe em 2026, sendo peça importante na boa campanha do time na Série B. A vitória contra o Cuiabá colocou o Criciúma na liderança do torneio de forma provisória, visto que o time soma 47 pontos, somente um a mais que o Juventude, que joga neste sábado, 5, e pode retomar a ponta da tabela.

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Em 2026, Willean Lepo soma 34 jogos pelo Criciúma – 12 pelo Campeonato Catarinense e 22 pela Série B – com dois gols e duas assistências.

Sequência de empréstimos

Willean Lepo foi contratado pelo Vitória em abril de 2024 para a disputa do Campeonato Brasileiro, atuando em 28 partidas na Série A. No entanto, ele não conseguiu garantir espaço no time titular, de forma que Thiago Carpini, treinador da equipe à época, decidiu tirá-lo dos planos para a temporada seguinte.

Em 2025, o lateral foi emprestado para o Goiás, onde jogou 42 partidas, 31 pela Série B e 11 pelo Campeonato Goiano. Ao todo, foram um gol e cinco assistências no ano.

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O jogador, que está emprestado ao Criciúma desde o início de 2026, tem contrato com o Vitória até 31 de dezembro deste ano.

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Criciúma esporte clube vitória Futebol série b Willean Lepo

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