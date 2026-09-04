Investidor prepara projeto de SAF para tradicional clube brasileiro

Um tradicional clube do futebol brasileiro está perto de se transformar em uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF). Trata-se do Comercial-SP, que recebeu um aporte financeiro de um novo investidor, o empresário Eliel Fraga, que está atuando nos bastidores do clube há cerca de uma semana.



As informações são do jornal CBN Ribeirão Preto.



Segundo Fraga, um grupo de investidores com capacidade financeira e experiência empresarial está sendo estruturado para participar do projeto. A proposta de SAF deve ser apresentada ao Comercial em até uma semana e, caso haja acordo, os detalhes sobre investidores, profissionais envolvidos, valores e condições da operação serão divulgados.



Neste momento, o Comercial se prepara para decidir a classificação na Copa Paulista contra o EC São Bernardo, partida que acontece neste sábado, 5, às 15h, no Estádio Distrital do Inamar, em Diadema, podendo perder por até um gol de diferença para avançar à próxima fase.

Entenda o projeto

De acordo com o empresário Eliel Fraga, o projeto não está limitado à atual Copa Paulista e também prevê planejamento para o Campeonato Paulista da Série A4. A intenção, segundo ele, é construir uma estrutura de longo prazo para o clube.



“O que eu posso dizer é que não estamos pensando em apenas uma próxima competição ou algo parecido. Nós estamos pensando em um projeto de longo prazo, com gestão profissional, responsabilidade financeira, formação e a valorização de atletas e o crescimento esportivo”, explicou o investidor.

Tudo sobre Futebol em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

No entanto, o empresário evitou antecipar valores e nomes envolvidos na possível operação. Eliel Fraga afirmou que a proposta será discutida com o Comercial e que haverá transparência sobre os termos da operação caso o acordo seja concretizado.



“A partir do momento que a gente apresentar a proposta pro Comercial e ela for aceita, vocês serão os primeiros a saber quais seriam as condições. O projeto é de longo prazo e transparente.”



Ele também afirmou que não pretende fazer promessas de acesso ou criar expectativas antes da apresentação formal do projeto. Para Fraga, o Comercial precisa de um projeto estruturado para recuperar sua posição no futebol paulista.

Apoio financeiro

Fraga também confirmou que participará da antecipação dos salários dos jogadores, comissão técnica e funcionários. O objetivo é que os profissionais entrem em campo contra o EC São Bernardo sem preocupação com os pagamentos.



“Estaremos honrando os compromissos de antecipar os salários dos jogadores para que eles entrem em campo de cabeça tranquila, sem pensar nisso, e pensem somente no que eles sabem fazer melhor, que é jogar futebol”, acrescentou o empresário.