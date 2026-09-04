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SELEÇÃO BRASILEIRA

Joia do Bahia é convocada para a Seleção Brasileira e mira o Mundial

Kauê Furquim, de 17 anos, foi chamado para disputar torneio na Suíça antes da Copa do Mundo

Téo Mazzoni
Por
Legenda da imagem: Kauê Furquim, joia do Bahia, foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-17
Legenda da imagem: Kauê Furquim, joia do Bahia, foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-17 - Foto: Divulgação / CBF

O Esporte Clube Bahia mais uma vez será representado na Seleção Brasileira Sub-17 por Kauê Furquim, uma das principais joias da base do clube. O atacante de 17 anos foi convocado pelo técnico Dudu Patetuci nesta sexta-feira, 4.

Kauê Furquim é convocado para novo desafio com o Brasil

A joia do Bahia representará o Brasil na disputa do Torneio UEFA Friendship Cup 2026 Sub-17, que será realizado na Suíça, no fim deste mês. A estreia da Amarelinha será no dia 24 de setembro, contra o Canadá. Furquim foi um dos 22 atletas convocados.

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Confira a lista completa:

Goleiros

  • Arthur Sehn — Athletico-PR
  • Arthur do Vale — Santos

Laterais

  • Marcos Pesseti — Athletico-PR
  • Samuel Almeida — Atlético-MG
  • Arthur Monteiro — Athletico-PR
  • Richard Wendel — Fluminense

Zagueiros

  • Breno Sales — Vasco da Gama
  • David Brendo — Grêmio
  • Murilo Camargo — Athletico-PR
  • Talles Beni — Red Bull Bragantino

Meias

  • Arthur Gomide — Atlético-MG
  • Eduardo Conceição — Palmeiras
  • Eduardo Pape — Cruzeiro
  • Gabriel Justen — Fluminense
  • Leonardo Cerci — Athletico-PR
  • Lucca Caramico — Corinthians

Atacantes

  • Bryan Lima — Athletico-PR
  • João França — Palmeiras
  • João Vitor — Flamengo
  • Kauê Furquim — Bahia
  • Lucas Emanuel — Botafogo
  • Rodrigo Junior — Vasco da Gama

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Brasil terá Espanha e Costa do Marfim pela frente

A Seleção Brasileira Sub-17 está no Grupo B da competição, ao lado de Espanha, Costa do Marfim e Canadá, adversário da estreia.

Após o primeiro compromisso, no dia 24 de setembro, contra o Canadá, o Brasil enfrentará a Espanha, no dia 27, e encerrará sua participação na fase de grupos no dia 30, diante da Costa do Marfim.

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Torneio será último teste antes da Copa do Mundo Sub-17

O Torneio da Amizade será o último compromisso da Seleção Brasileira antes da Copa do Mundo Sub-17, que será realizada no Catar, em novembro. Na Suíça, Patetuci terá três partidas para fazer os últimos ajustes na equipe antes da competição mundial.

A preparação ganhou sequência nos últimos meses com a realização de amistosos internacionais. Em junho, com a presença de Kauê Furquim, o Brasil enfrentou os Estados Unidos em duas oportunidades, em Natal (RN), e venceu os dois jogos, por 4 a 0 e 1 a 0, respectivamente.

Em agosto, a Seleção voltou a se reunir na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), para mais um período de preparação. O trabalho foi encerrado com dois amistosos diante da Venezuela. O Brasil venceu o primeiro confronto por 2 a 1 e voltou a superar os venezuelanos no segundo jogo, desta vez por 3 a 0, com direito participação decisiva da joia da base do Bahia.

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Tags

Esporte Clube Bahia Kauê Furquim Seleção Brasileira Sub-17

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