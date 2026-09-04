Joia do Bahia é convocada para a Seleção Brasileira e mira o Mundial

O Esporte Clube Bahia mais uma vez será representado na Seleção Brasileira Sub-17 por Kauê Furquim, uma das principais joias da base do clube. O atacante de 17 anos foi convocado pelo técnico Dudu Patetuci nesta sexta-feira, 4.

Kauê Furquim é convocado para novo desafio com o Brasil

A joia do Bahia representará o Brasil na disputa do Torneio UEFA Friendship Cup 2026 Sub-17, que será realizado na Suíça, no fim deste mês. A estreia da Amarelinha será no dia 24 de setembro, contra o Canadá. Furquim foi um dos 22 atletas convocados.



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Confira a lista completa:

Goleiros

Arthur Sehn — Athletico-PR

Arthur do Vale — Santos

Laterais

Marcos Pesseti — Athletico-PR

Samuel Almeida — Atlético-MG

Arthur Monteiro — Athletico-PR

Richard Wendel — Fluminense

Zagueiros

Breno Sales — Vasco da Gama

David Brendo — Grêmio

Murilo Camargo — Athletico-PR

Talles Beni — Red Bull Bragantino

Meias

Arthur Gomide — Atlético-MG

Eduardo Conceição — Palmeiras

Eduardo Pape — Cruzeiro

Gabriel Justen — Fluminense

Leonardo Cerci — Athletico-PR

Lucca Caramico — Corinthians

Atacantes

Bryan Lima — Athletico-PR

João França — Palmeiras

João Vitor — Flamengo

Kauê Furquim — Bahia

Lucas Emanuel — Botafogo

Rodrigo Junior — Vasco da Gama





Brasil terá Espanha e Costa do Marfim pela frente

A Seleção Brasileira Sub-17 está no Grupo B da competição, ao lado de Espanha, Costa do Marfim e Canadá, adversário da estreia.

Após o primeiro compromisso, no dia 24 de setembro, contra o Canadá, o Brasil enfrentará a Espanha, no dia 27, e encerrará sua participação na fase de grupos no dia 30, diante da Costa do Marfim.



Torneio será último teste antes da Copa do Mundo Sub-17

O Torneio da Amizade será o último compromisso da Seleção Brasileira antes da Copa do Mundo Sub-17, que será realizada no Catar, em novembro. Na Suíça, Patetuci terá três partidas para fazer os últimos ajustes na equipe antes da competição mundial.



A preparação ganhou sequência nos últimos meses com a realização de amistosos internacionais. Em junho, com a presença de Kauê Furquim, o Brasil enfrentou os Estados Unidos em duas oportunidades, em Natal (RN), e venceu os dois jogos, por 4 a 0 e 1 a 0, respectivamente.



Em agosto, a Seleção voltou a se reunir na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), para mais um período de preparação. O trabalho foi encerrado com dois amistosos diante da Venezuela. O Brasil venceu o primeiro confronto por 2 a 1 e voltou a superar os venezuelanos no segundo jogo, desta vez por 3 a 0, com direito participação decisiva da joia da base do Bahia.