SELEÇÃO BRASILEIRA
Joia do Bahia é convocada para a Seleção Brasileira e mira o Mundial
Kauê Furquim, de 17 anos, foi chamado para disputar torneio na Suíça antes da Copa do Mundo
O Esporte Clube Bahia mais uma vez será representado na Seleção Brasileira Sub-17 por Kauê Furquim, uma das principais joias da base do clube. O atacante de 17 anos foi convocado pelo técnico Dudu Patetuci nesta sexta-feira, 4.
Kauê Furquim é convocado para novo desafio com o Brasil
A joia do Bahia representará o Brasil na disputa do Torneio UEFA Friendship Cup 2026 Sub-17, que será realizado na Suíça, no fim deste mês. A estreia da Amarelinha será no dia 24 de setembro, contra o Canadá. Furquim foi um dos 22 atletas convocados.
Confira a lista completa:
Goleiros
- Arthur Sehn — Athletico-PR
- Arthur do Vale — Santos
Laterais
- Marcos Pesseti — Athletico-PR
- Samuel Almeida — Atlético-MG
- Arthur Monteiro — Athletico-PR
- Richard Wendel — Fluminense
Zagueiros
- Breno Sales — Vasco da Gama
- David Brendo — Grêmio
- Murilo Camargo — Athletico-PR
- Talles Beni — Red Bull Bragantino
Meias
- Arthur Gomide — Atlético-MG
- Eduardo Conceição — Palmeiras
- Eduardo Pape — Cruzeiro
- Gabriel Justen — Fluminense
- Leonardo Cerci — Athletico-PR
- Lucca Caramico — Corinthians
Atacantes
- Bryan Lima — Athletico-PR
- João França — Palmeiras
- João Vitor — Flamengo
- Kauê Furquim — Bahia
- Lucas Emanuel — Botafogo
- Rodrigo Junior — Vasco da Gama
Brasil terá Espanha e Costa do Marfim pela frente
A Seleção Brasileira Sub-17 está no Grupo B da competição, ao lado de Espanha, Costa do Marfim e Canadá, adversário da estreia.
Após o primeiro compromisso, no dia 24 de setembro, contra o Canadá, o Brasil enfrentará a Espanha, no dia 27, e encerrará sua participação na fase de grupos no dia 30, diante da Costa do Marfim.
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Torneio será último teste antes da Copa do Mundo Sub-17
O Torneio da Amizade será o último compromisso da Seleção Brasileira antes da Copa do Mundo Sub-17, que será realizada no Catar, em novembro. Na Suíça, Patetuci terá três partidas para fazer os últimos ajustes na equipe antes da competição mundial.
A preparação ganhou sequência nos últimos meses com a realização de amistosos internacionais. Em junho, com a presença de Kauê Furquim, o Brasil enfrentou os Estados Unidos em duas oportunidades, em Natal (RN), e venceu os dois jogos, por 4 a 0 e 1 a 0, respectivamente.
Em agosto, a Seleção voltou a se reunir na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), para mais um período de preparação. O trabalho foi encerrado com dois amistosos diante da Venezuela. O Brasil venceu o primeiro confronto por 2 a 1 e voltou a superar os venezuelanos no segundo jogo, desta vez por 3 a 0, com direito participação decisiva da joia da base do Bahia.