BRASILEIRÃO 2026
Bahia quebrou tabu de 35 anos na última vez que visitou o Bragantino
Esquadrão venceu o Massa Bruta por 3 a 0 em 2025 e encerrou longo jejum
O Esporte Clube Bahia volta a Bragança Paulista (SP) neste sábado, 5, às 16h, para enfrentar o Red Bull Bragantino pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além da busca por uma vaga no G-4, o Esquadrão terá pela frente um adversário contra o qual conseguiu quebrar, na temporada passada, um tabu que durava 35 anos.
Em 2025, o Tricolor de Aço venceu o Massa Bruta por 3 a 0 e conquistou, pela primeira vez em sua história, um triunfo sobre o adversário atuando em Bragança Paulista. O resultado encerrou uma sequência de 17 partidas sem vitória na cidade.
O duelo deste sábado terá ainda um detalhe especial: o Bahia voltará a atuar no mesmo estádio em que alcançou o feito histórico. A partida será disputada no Estádio Cícero de Souza Marques, atual casa do Bragantino.
Durante boa parte da história do confronto, o principal palco do clube paulista em Bragança Paulista foi o Nabi Abi Chedid, conhecido como “Nabizão”. O estádio, porém, foi demolido para dar lugar à construção nova arena do Bragantino, que passou a mandar seus jogos no Cícero de Souza Marques.
Foi justamente no novo estádio que o Bahia conseguiu colocar fim à incômoda sequência sem vitórias como visitante diante do clube paulista.
Antes do triunfo por 3 a 0 em 2025, o Esquadrão havia disputado 17 partidas em Bragança Paulista contra o Bragantino, com sete empates e dez derrotas. O retrospecto negativo incluía confrontos de diferentes competições e também partidas realizadas antes da chegada da marca Red Bull ao clube.
Confira os 17 jogos anteriores a primeira vitória do Bahia:
- Red Bull Bragantino 2 x 1 Bahia – Brasileirão 2024
- Red Bull Bragantino 2 x 1 Bahia – Brasileirão 2023
- Red Bull Bragantino 3 x 3 Bahia – Brasileirão 2021
- Red Bull Bragantino 4 x 0 Bahia – Brasileirão 2020
- Bragantino 1 x 0 Bahia – Série B 2016
- Bragantino 2 x 0 Bahia – Série B 2015
- Bragantino 2 x 0 Bahia – Série B 2010
- Bragantino 3 x 0 Bahia – Série B 2009
- Bragantino 4 x 0 Bahia – Série B 2008
- Bragantino 1 x 1 Bahia – Série C 2007
- Bragantino 1 x 1 Bahia – Série B 1999
- Bragantino 3 x 1 Bahia – Brasileirão 1997
- Bragantino 3 x 0 Bahia – Brasileirão 1995
- Bragantino 2 x 2 Bahia – Brasileirão 1993
- Bragantino 0 x 0 Bahia – Brasileirão 1992
- Bragantino 1 x 1 Bahia – Brasileirão 1991
- Bragantino 1 x 1 Bahia – Brasileirão 1990
Bahia pode entrar no G-4
O reencontro com o Bragantino acontece em um momento importante para o Bahia na disputa pelas primeiras posições do Brasileirão. Com 40 pontos, o Esquadrão ocupa a 5ª colocação e está a apenas dois pontos do Fluminense, atual 4º colocado.
O Cruzeiro aparece logo atrás, em 6º, com um ponto a menos que o Bahia. Por isso, o confronto em Bragança Paulista pode provocar mudanças importantes na parte de cima da tabela.
Para terminar a rodada dentro do G-4, o time comandado por Rogério Ceni precisa fazer a sua parte e vencer o Bragantino. Além disso, o Bahia terá de contar com uma combinação de resultados: uma derrota do Fluminense para o Vasco e um tropeço do Cruzeiro diante do Athletico.