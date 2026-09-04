Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > esportes > E.C.BAHIA

BRASILEIRÃO 2026

Bahia quebrou tabu de 35 anos na última vez que visitou o Bragantino

Esquadrão venceu o Massa Bruta por 3 a 0 em 2025 e encerrou longo jejum

Téo Mazzoni
Por
Bahia venceu o Bragantino por 3 a 0 na última visita a Bragança Paulista e encerrou tabu de 35 anos.
Bahia venceu o Bragantino por 3 a 0 na última visita a Bragança Paulista e encerrou tabu de 35 anos. - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

O Esporte Clube Bahia volta a Bragança Paulista (SP) neste sábado, 5, às 16h, para enfrentar o Red Bull Bragantino pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além da busca por uma vaga no G-4, o Esquadrão terá pela frente um adversário contra o qual conseguiu quebrar, na temporada passada, um tabu que durava 35 anos.

Em 2025, o Tricolor de Aço venceu o Massa Bruta por 3 a 0 e conquistou, pela primeira vez em sua história, um triunfo sobre o adversário atuando em Bragança Paulista. O resultado encerrou uma sequência de 17 partidas sem vitória na cidade.

O duelo deste sábado terá ainda um detalhe especial: o Bahia voltará a atuar no mesmo estádio em que alcançou o feito histórico. A partida será disputada no Estádio Cícero de Souza Marques, atual casa do Bragantino.

Durante boa parte da história do confronto, o principal palco do clube paulista em Bragança Paulista foi o Nabi Abi Chedid, conhecido como “Nabizão”. O estádio, porém, foi demolido para dar lugar à construção nova arena do Bragantino, que passou a mandar seus jogos no Cícero de Souza Marques.

Foi justamente no novo estádio que o Bahia conseguiu colocar fim à incômoda sequência sem vitórias como visitante diante do clube paulista.

Antes do triunfo por 3 a 0 em 2025, o Esquadrão havia disputado 17 partidas em Bragança Paulista contra o Bragantino, com sete empates e dez derrotas. O retrospecto negativo incluía confrontos de diferentes competições e também partidas realizadas antes da chegada da marca Red Bull ao clube.

Tudo sobre E.C.Bahia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Confira os 17 jogos anteriores a primeira vitória do Bahia:

  • Red Bull Bragantino 2 x 1 Bahia – Brasileirão 2024
  • Red Bull Bragantino 2 x 1 Bahia – Brasileirão 2023
  • Red Bull Bragantino 3 x 3 Bahia – Brasileirão 2021
  • Red Bull Bragantino 4 x 0 Bahia – Brasileirão 2020
  • Bragantino 1 x 0 Bahia – Série B 2016
  • Bragantino 2 x 0 Bahia – Série B 2015
  • Bragantino 2 x 0 Bahia – Série B 2010
  • Bragantino 3 x 0 Bahia – Série B 2009
  • Bragantino 4 x 0 Bahia – Série B 2008
  • Bragantino 1 x 1 Bahia – Série C 2007
  • Bragantino 1 x 1 Bahia – Série B 1999
  • Bragantino 3 x 1 Bahia – Brasileirão 1997
  • Bragantino 3 x 0 Bahia – Brasileirão 1995
  • Bragantino 2 x 2 Bahia – Brasileirão 1993
  • Bragantino 0 x 0 Bahia – Brasileirão 1992
  • Bragantino 1 x 1 Bahia – Brasileirão 1991
  • Bragantino 1 x 1 Bahia – Brasileirão 1990

Bahia pode entrar no G-4

O reencontro com o Bragantino acontece em um momento importante para o Bahia na disputa pelas primeiras posições do Brasileirão. Com 40 pontos, o Esquadrão ocupa a 5ª colocação e está a apenas dois pontos do Fluminense, atual 4º colocado.

O Cruzeiro aparece logo atrás, em 6º, com um ponto a menos que o Bahia. Por isso, o confronto em Bragança Paulista pode provocar mudanças importantes na parte de cima da tabela.

Para terminar a rodada dentro do G-4, o time comandado por Rogério Ceni precisa fazer a sua parte e vencer o Bragantino. Além disso, o Bahia terá de contar com uma combinação de resultados: uma derrota do Fluminense para o Vasco e um tropeço do Cruzeiro diante do Athletico.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Brasileirão 2026 Esporte Clube Bahia

Relacionadas

Mais lidas