Palmeiras x Bahia: onde assistir, escalações, palpites e arbitragem

Siga o A TARDE no Google

As Mulheres de Aço querem a vaga inédita nas semifinais do Brasileirão Feminino - e vão à Arena Barueri buscar. Palmeiras e Bahia decidem a vaga nesta sexta-feira, 4, às 21h30, após empate no jogo de ida, na Fonte Nova, pelas quartas de final.

O jogo de ida terminou empatado por 1 a 1, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador, deixando a eliminatória aberta para a volta em Barueri.

Tudo sobre E.C.Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O Palmeiras chegou às quartas depois de terminar a primeira fase na terceira colocação, com 36 pontos. As Palestrinas também defendem uma sequência de dez partidas de invencibilidade, com seis vitórias e quatro empates.

Já o Bahia terminou a primeira fase em sexto lugar, com 29 pontos, e faz a melhor campanha de uma equipe nordestina na história do Brasileiro Feminino. As Mulheres de Aço chegam ao duelo invictas há quatro partidas, com uma vitória e três empates.

Onde assistir Palmeiras x Bahia

TV fechada: Sportv

Sportv Streaming: NSports

NSports TV aberta: TV Brasil

Prováveis escalações de Palmeiras x Bahia

Palmeiras: Kate Tapia; Ana Guzmán, Giovanna Campiolo, Pati Maldaner e Emily; Brena, Lorena Benítez e Andressinha; Bia Zaneratto, Raíssa Bahia e Tainá Maranhão. Técnico: Rosana Augusto.

Bahia: Yanne; Mila Santos, Aila, Tchula e Carol Martins; Suellen, Angela, Raquel e Cássia; Roque e Wendy. Técnico: Felipe Freitas.

Palpites de Palmeiras x Bahia

Téo Mazzoni: Palmeiras 1 x 1 Bahia

Palmeiras 1 x 1 Bahia Marina Branco: Palmeiras 2 x 2 Bahia

Arbitragem de Palmeiras x Bahia