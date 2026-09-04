BRASILEIRÃO FEMININO
Palmeiras x Bahia: onde assistir, escalações, palpites e arbitragem
Os dois times se enfrentam nesta sexta-feira, 4, às 21h30, para decidir a vaga na semifinal
As Mulheres de Aço querem a vaga inédita nas semifinais do Brasileirão Feminino - e vão à Arena Barueri buscar. Palmeiras e Bahia decidem a vaga nesta sexta-feira, 4, às 21h30, após empate no jogo de ida, na Fonte Nova, pelas quartas de final.
O jogo de ida terminou empatado por 1 a 1, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador, deixando a eliminatória aberta para a volta em Barueri.
O Palmeiras chegou às quartas depois de terminar a primeira fase na terceira colocação, com 36 pontos. As Palestrinas também defendem uma sequência de dez partidas de invencibilidade, com seis vitórias e quatro empates.
Já o Bahia terminou a primeira fase em sexto lugar, com 29 pontos, e faz a melhor campanha de uma equipe nordestina na história do Brasileiro Feminino. As Mulheres de Aço chegam ao duelo invictas há quatro partidas, com uma vitória e três empates.
Onde assistir Palmeiras x Bahia
- TV fechada: Sportv
- Streaming: NSports
- TV aberta: TV Brasil
Prováveis escalações de Palmeiras x Bahia
Palmeiras: Kate Tapia; Ana Guzmán, Giovanna Campiolo, Pati Maldaner e Emily; Brena, Lorena Benítez e Andressinha; Bia Zaneratto, Raíssa Bahia e Tainá Maranhão. Técnico: Rosana Augusto.
Bahia: Yanne; Mila Santos, Aila, Tchula e Carol Martins; Suellen, Angela, Raquel e Cássia; Roque e Wendy. Técnico: Felipe Freitas.
Palpites de Palmeiras x Bahia
- Téo Mazzoni: Palmeiras 1 x 1 Bahia
- Marina Branco: Palmeiras 2 x 2 Bahia
Arbitragem de Palmeiras x Bahia
- Árbitra: Deborah Cecilia Cruz Correia (PE)
- Assistente 1: Edna Cristina Santos Ferreira (MA)
- Assistente 2: Fabiana Nobrega Pitta (RJ)
- Quarta árbitra: Ana Caroline D Eleuterio de Sousa Carvalho (SP)
- VAR: Elizabete Esmeralda Cordeiro dos Santos Gomes (CE)