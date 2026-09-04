REFORÇOS INESPERADOS?
Quem segue livre no mercado com o fim da janela europeia?
A janela brasileira segue aberta até a próxima quinta-feira, 11, e pode receber novos jogadores
O Bahia surpreendeu toda a torcida na noite da última quinta-feira, 3, com a contratação inesperada do volante argentino Lautaro López, de 21 anos, junto ao Montevideo City Torque, clube uruguaio.
Assim como Lautaro chegou ao Bahia de surpresa, com o final da janela de transferências europeia, alguns outros craques do futebol atualmente livres no mercado podem reforçar times.
Podendo assinar com qualquer clube por estarem sem contrato ativo, os atletas ainda podem chegar ao Brasil até a próxima quinta-feira, 11, quando se encerra a janela brasileira.
Entre os principais nomes livres no mercado, o ex-bola de ouro Karim Benzema aparece como um dos mais badalados. O atacante francês, de 38 anos, está disponível após rescindir com o Al-Ittihad, da Arábia Saudita.
Coutinho livre no mercado
Pensando no futebol brasileiro, o principal nome livre no mercado é Philippe Coutinho. O atacante, de 34 anos, deixou o Vasco e ainda não foi anunciado por outra equipe.
A situação faz com que o jogador possa ser observado por clubes que ainda buscam alternativas de peso para o setor ofensivo. Por estar sem contrato, Coutinho pode negociar diretamente com interessados.
Pogba ainda pode voltar ao futebol
Na lista, mais um nome muito conhecido pela comunidade internacional é o francês Paul Pogba, que ficou afastado do futebol por uma série de polêmicas que o acompanharam nos últimos anos.
Inicialmente, os problemas começaram com uma suspensão por doping após testar positivo para testosterona em agosto de 2023, retornando ao futebol dois anos depois, com o Mônaco.
Em seguida, explodiu um grave caso de extorsão e sequestro liderado por amigos de infância, que incluiu a condenação de seu próprio irmão, Mathias Pogba. Logo após, esse mesmo irmão o acusou publicamente de tentar usar feitiços contra o colega de seleção Kylian Mbappé, acontecimento negado pelo jogador.
Hoje, Pogba segue sem clube, buscando uma porta de entrada no futebol novamente.
Jogadores mais jovens também aparecem
A lista de atletas livres, no entanto, não é formada apenas por veteranos já consolidados no futebol. Nomes ainda com idade considerada competitiva no futebol europeu também estão disponíveis, como Jadon Sancho, de 26 anos, e Oleksandr Zinchenko, de 29.
Sancho deixou o Manchester United sem novo destino definido, enquanto Zinchenko aparece como opção para clubes que buscam reforço para a lateral esquerda. Outro nome em faixa etária semelhante é Yves Bissouma, meio-campista de 30 anos.
Veja principais jogadores livres no mercado
- Karim Benzema, atacante - 38 anos
- Dani Carvajal, lateral-direito - 34 anos
- Jadon Sancho, atacante - 26 anos
- Raheem Sterling, atacante - 31 anos
- Philippe Coutinho, atacante - 34 anos
- Sergio Ramos, zagueiro - 40 anos
- David Alaba, zagueiro - 34 anos
- Mauro Icardi, atacante - 33 anos
- Jamie Vardy, atacante - 39 anos
- Riyad Mahrez, atacante - 35 anos
- Wilfried Zaha, atacante - 33 anos
- Yves Bissouma, meio-campista - 30 anos
- Marcelo Brozovic, meio-campista - 33 anos
- Raphael Guerreiro, lateral-esquerdo - 32 anos
- Oleksandr Zinchenko, lateral-esquerdo - 29 anos
- Paul Pogba, meio-campista - 33 anos