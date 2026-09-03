Copa do Mundo: Bahia investe R$ 400 milhões e traz novos voos para ampliar turismo

A Bahia já começou a preparar o terreno para um dos maiores eventos esportivos que o estado receberá nos próximos anos. Com Salvador entre as oito cidades-sede da Copa do Mundo Feminina de 2027 e sete partidas previstas na Arena Fonte Nova, o governo estadual aposta na ampliação da conectividade aérea, na infraestrutura e na diversificação dos roteiros turísticos para aproveitar o fluxo de visitantes que deve chegar à capital baiana.

O planejamento mira não apenas os dias de jogos. A estratégia é fazer com que o turista que desembarcar em Salvador para acompanhar o Mundial permaneça mais tempo no estado e conheça destinos além da capital.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A avaliação é do secretário estadual de Turismo, Maurício Bacellar, que aponta a expansão da malha aérea como um dos principais diferenciais da Bahia para receber visitantes internacionais durante a competição.

“São mais portas que se abrem para a chegada dos turistas e isso vai consolidando a Bahia como o maior mercado receptor de turistas internacionais do Norte e Nordeste”, afirmou o secretário em exclusividade ao portal A Tarde

Bahia aposta em sete rotas internacionais

A conectividade aérea será uma das principais apostas para o Mundial. Salvador conta atualmente com ligações diretas para destinos internacionais na Europa, América do Sul e América Central. Entre as rotas estão Lisboa, em Portugal; Madri, na Espanha; Paris, na França; Buenos Aires, na Argentina; Montevidéu, no Uruguai; Santiago, no Chile; e Cidade do Panamá, no Panamá.

A nova ligação com Santiago ganhou destaque no planejamento para 2027. A LATAM anunciou que começará a operar a rota direta Salvador-Santiago em 3 de janeiro de 2027, inicialmente com três voos semanais durante a alta temporada. A conexão deve reduzir em cerca de três horas o tempo de viagem entre as duas cidades em comparação com as opções que exigem conexão.

A operação será realizada com aeronaves da família Airbus A320 e terá partidas de Salvador às quartas, sextas e domingos, durante a primeira fase. A partir de março, a frequência prevista passa a ser semanal.

Para Bacellar, a nova ligação amplia o alcance internacional da Bahia e pode aproximar ainda mais o estado de mercados que vão além da América do Sul.

“Com a implementação dessa nova conectividade com Santiago e a possibilidade da Oceania fazer a conexão de Santiago para chegar à Bahia, é mais um continente que ficou perto do nosso estado”, declarou.

A capital baiana também mantém voos diretos para Lisboa, Madri, Paris, Buenos Aires, Montevidéu e Cidade do Panamá. A retomada da ligação com o Panamá, por exemplo, recolocou Salvador diretamente no Hub das Américas, com acesso a mais de 80 destinos nas Américas.

Mais de R$ 400 milhões em investimentos



A preparação para o Mundial não se limita à chegada dos turistas pelo aeroporto. Segundo dados apresentados pela Secretaria de Turismo, a Bahia possui mais de R$ 400 milhões em investimentos em intervenções aeroportuárias, entre obras concluídas e em andamento.

O estado também contabiliza R$ 7,1 bilhões aplicados desde 2023 em obras de infraestrutura, com cerca de 6,7 mil quilômetros de intervenções concluídas ou em execução nos setores rodoviário, aeroportuário e náutico.

A ideia é melhorar as condições de deslocamento e ampliar a capacidade de recepção de visitantes em diferentes regiões.

Para Bacellar, a estrutura construída nos últimos anos foi um dos fatores considerados para que Salvador fosse escolhida como sede da Copa do Mundo Feminina.

“O trabalho de captação desse evento foi desenvolvido pelo Governo da Bahia, mostrando a conectividade aérea que o nosso estado tem, mostrando também a oferta de voos nacionais em Salvador que facilita o acesso de passageiros à capital”, afirmou.

O secretário também cita a infraestrutura de transporte e a rede hoteleira como parte da preparação baiana.

“São esses instrumentos que fizeram com que a gente seja a sede da Copa do Mundo de Futebol Feminino e aqui nós vamos ter sete jogos”, concluiu.

Bahia prepara turismo para a Copa do Mundo Feminina 2027 - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

O que a Bahia quer repetir de 2014



A estratégia de 2027 também parte de uma experiência que Salvador já conhece. Durante a Copa do Mundo de 2014, a capital baiana recebeu 825,1 mil turistas somente em junho, mês em que foi concentrada a maior parte das partidas.

O número representou 237,6 mil visitantes a mais do que o fluxo considerado convencional para o período e ajudou a movimentar setores como hospedagem, alimentação, transporte e comércio.

Naquele Mundial, a Arena Fonte Nova recebeu seis partidas e 300.674 torcedores ao longo da competição, com média de 50.112 pessoas por jogo. Um dos maiores públicos foi registrado nas oitavas de final entre Bélgica e Estados Unidos, acompanhada por 51.227 torcedores.

O impacto também apareceu na receita turística. Em junho de 2014, Salvador movimentou R$ 1,2 bilhão com o turismo, acima dos R$ 920 milhões registrados no mesmo mês do ano seguinte.

Agora, a intenção é usar a experiência anterior como ponto de partida, mas ampliar o alcance do evento.

Bahia prepara turismo para a Copa do Mundo Feminina 2027 - Foto: Lívia Villas Boas/Staff Images

Sete jogos podem levar turistas além de Salvador

Em 2027, Salvador receberá sete partidas da Copa do Mundo Feminina, entre 25 de junho e 12 de julho. A programação inclui seis confrontos da fase de grupos e uma partida das oitavas de final.

A expectativa do governo estadual é aproveitar a presença de torcedores estrangeiros para estimular viagens pelo interior da Bahia.

Em vez de concentrar o visitante apenas na capital durante os dias dos jogos, a proposta é apresentar opções de passeios pelaBaía de Todos-os-Santos, Chapada Diamantina, litoral e outras regiões.

“Temos condições de oferecer desde um passeio de um dia pela Baía de Todos-os-Santos até viagens mais longas pela Chapada Diamantina, pelo litoral e pelo interior, com opções para diferentes tempos de permanência e capacidades de consumo”, explicou Bacellar.

A estratégia acompanha um cenário de crescimento do turismo internacional no estado. Em 2025, a Bahia recebeu cerca de 210 mil turistas internacionais. Até julho de 2026, segundo o secretário, mais de 130 mil visitantes estrangeiros já haviam desembarcado no estado, indicando a possibilidade de superar o resultado anterior.

O objetivo, portanto, é fazer com que a Copa não seja apenas uma concentração temporária de turistas em Salvador, mas funcione como uma vitrine para outros destinos baianos.

Bahia prepara turismo para a Copa do Mundo Feminina 2027 - Foto: Divulgação

Transporte entra no planejamento para a Copa



A mobilidade também aparece entre as principais frentes de preparação para o Mundial. Salvador já desenvolve um plano específico para atender ao aumento da circulação durante os jogos, com destaque para a utilização do BRT no deslocamento até a Arena Fonte Nova.

Testes com o sistema já foram realizados para eventos no estádio como parte da preparação para a Copa de 2027.

A cidade também trabalha com outras medidas de mobilidade para o período do torneio. Entre elas está a previsão de linhas expressas de ônibus operadas exclusivamente por mulheres para transportar torcedores até a Fonte Nova nos dias de jogos. Os detalhes de horários e itinerários ainda serão divulgados pela Secretaria Municipal de Mobilidade.

Outra discussão envolve a possibilidade de transporte público gratuito para torcedores com ingresso, voluntários, profissionais credenciados e outros participantes oficiais do Mundial. A medida faz parte das exigências previstas no acordo firmado entre Fifa, CBF e cidades-sede, mas a implementação depende da organização local.

Além do transporte terrestre, a estrutura metroviária da capital é apontada pelo governo estadual como um dos equipamentos que ajudam a preparar Salvador para receber grandes eventos.

Bahia prepara turismo para a Copa do Mundo Feminina 2027 - Foto: Lívia Villas Boas/Staff Images

Bahia quer transformar Copa em emprego e renda



A movimentação esperada para 2027 não é vista apenas como oportunidade para o turismo. A expectativa é que o aumento no número de visitantes também alcance hotéis, restaurantes, bares, serviços de transporte, comércio, cultura e entretenimento.

Um estudo encomendado pela Embratur estima que a Copa do Mundo Feminina poderá movimentar cerca de R$ 8,8 bilhões na economia brasileira. Somente o impacto relacionado ao público é calculado em R$ 4,7 bilhões, considerando uma circulação estimada de 2 milhões de pessoas durante o mês da competição. A projeção aponta ainda potencial para sustentar 45,7 mil empregos.

Na Bahia, a intenção é aproveitar esse movimento para fortalecer uma cadeia turística que vá além dos grandes centros.

“Esses investimentos ampliam as condições para que o visitante circule pelo estado com mais facilidade. Queremos aproveitar a Copa para transformar o interesse pelos jogos em permanência mais longa, novos roteiros e circulação de renda em diferentes regiões”, afirmou Bacellar.