Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > esportes > E.C.BAHIA

E.C.BAHIA

Bahia surpreende e acerta com volante argentino do Grupo City

Jogador chega por empréstimo para um período de desenvolvimento no Bahia

Téo Mazzoni
Por
Lautaro Lopez estava emprestado ao Lommel, da Bélgica
Lautaro Lopez estava emprestado ao Lommel, da Bélgica - Foto: Divulgação

O Esporte Clube Bahia acertou a chegada do volante argentino Lautaro López, de 21 anos, que pertence ao Montevideo City Torque, do Uruguai. O jogador será cedido por empréstimo até o fim da temporada e passará a integrar o elenco profissional do Esquadrão na Cidade Tricolor.

A informação sobre o acerto foi divulgada inicialmente pelo jornalista César Luis Merlo e confirmada pelo portal A TARDE.

Projeto de desenvolvimento

A contratação faz parte de uma movimentação interna do Grupo City e não estava entre os planos da comissão técnica do Bahia. O negócio também não partiu de uma indicação do técnico Rogério Ceni, que não teve participação na decisão pela chegada do meio-campista.

A operação segue o modelo de empréstimo para desenvolvimento adotado pelo conglomerado em outras oportunidades. A ideia é que López tenha um período de integração e avaliação junto ao elenco profissional do Bahia, sob observação da comissão técnica ao longo dos próximos meses.

Ao contrário de uma contratação convencional para atender a uma demanda imediata do time, a chegada do argentino está relacionada ao projeto de desenvolvimento de jogadores do Grupo City. López será acompanhado diariamente no ambiente profissional e poderá ganhar espaço de acordo com o desempenho apresentado nos treinamentos.

Tudo sobre E.C.Bahia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

O vínculo inicial é válido até o fim da temporada. Ao término do período, o Bahia e o Grupo City poderão decidir pela liberação do atleta ou pela renovação do empréstimo, a depender da avaliação feita durante sua passagem pelo clube.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Relacionadas

Mais lidas