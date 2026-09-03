Bahia surpreende e acerta com volante argentino do Grupo City

O Esporte Clube Bahia acertou a chegada do volante argentino Lautaro López, de 21 anos, que pertence ao Montevideo City Torque, do Uruguai. O jogador será cedido por empréstimo até o fim da temporada e passará a integrar o elenco profissional do Esquadrão na Cidade Tricolor.



A informação sobre o acerto foi divulgada inicialmente pelo jornalista César Luis Merlo e confirmada pelo portal A TARDE.

Projeto de desenvolvimento

A contratação faz parte de uma movimentação interna do Grupo City e não estava entre os planos da comissão técnica do Bahia. O negócio também não partiu de uma indicação do técnico Rogério Ceni, que não teve participação na decisão pela chegada do meio-campista.



A operação segue o modelo de empréstimo para desenvolvimento adotado pelo conglomerado em outras oportunidades. A ideia é que López tenha um período de integração e avaliação junto ao elenco profissional do Bahia, sob observação da comissão técnica ao longo dos próximos meses.



Ao contrário de uma contratação convencional para atender a uma demanda imediata do time, a chegada do argentino está relacionada ao projeto de desenvolvimento de jogadores do Grupo City. López será acompanhado diariamente no ambiente profissional e poderá ganhar espaço de acordo com o desempenho apresentado nos treinamentos.

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O vínculo inicial é válido até o fim da temporada. Ao término do período, o Bahia e o Grupo City poderão decidir pela liberação do atleta ou pela renovação do empréstimo, a depender da avaliação feita durante sua passagem pelo clube.