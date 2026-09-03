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E.C.VITÓRIA

Vitória acerta empréstimo de joia da base ao futebol turco

Jogador se destacou pela equipe Sub-20 do Leão ao longo deste ano

Gustavo Nascimento
Por
| Atualizada em
Jogadores do Vitória comemoram gol marcado por Ruan Gabriel contra o Cuiabá no Brasileirão Sub-20 deste ano.
Jogadores do Vitória comemoram gol marcado por Ruan Gabriel contra o Cuiabá no Brasileirão Sub-20 deste ano. - Foto: Yuri Couto | EC Vitória

Depois de Janderson, o Esporte Clube Vitória voltou a negociar a transferência de um atacante para o Goztepe, da Turquia. Desta vez, o clube rubro-negro acertou a saída por empréstimo do jovem Ruan Gabriel, de 18 anos, movimentação anunciada pelo Leão nesta quinta-feira, 3.

O acordo entre os clubes prevê uma opção de compra ao fim do período de empréstimo, que vai até 30 de junho de 2027.

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Atleta promissor

Nascido em São Paulo, em 8 de fevereiro de 2008, Ruan Gabriel ganhou espaço no elenco Sub-20 do Vitória ao longo de 2026, participando de competições como o Campeonato Baiano e o Campeonato Brasileiro da categoria. O centroavante já havia se destacado no time Sub-17 no final do ano passado.

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Tags

base Futebol transferências vitória

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