Vitória acerta empréstimo de joia da base ao futebol turco

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Depois de Janderson, o Esporte Clube Vitória voltou a negociar a transferência de um atacante para o Goztepe, da Turquia. Desta vez, o clube rubro-negro acertou a saída por empréstimo do jovem Ruan Gabriel, de 18 anos, movimentação anunciada pelo Leão nesta quinta-feira, 3.

O acordo entre os clubes prevê uma opção de compra ao fim do período de empréstimo, que vai até 30 de junho de 2027.

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Atleta promissor

Nascido em São Paulo, em 8 de fevereiro de 2008, Ruan Gabriel ganhou espaço no elenco Sub-20 do Vitória ao longo de 2026, participando de competições como o Campeonato Baiano e o Campeonato Brasileiro da categoria. O centroavante já havia se destacado no time Sub-17 no final do ano passado.