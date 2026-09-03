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MERCADO DA BOLA

Oficial: Anderson Talisca deixa o Fenerbahçe após brilhar na Champions League

Revelado pelo Bahia, meia-atacante vai para os Emirados Árabes Unidos

Téo Mazzoni
Por
Talisca brilhou com o Fenerbahçe na Champions
Talisca brilhou com o Fenerbahçe na Champions - Foto: AGIT ERDI ULUKAYA / ANADOLU / ANADOLU VIA AFP

O Fenerbahçe oficializou, nesta quinta-feira, 3, a saída do meia-atacante Anderson Talisca. Revelado nas categorias de base do Esporte Clube Bahia, o jogador rescindiu com o clube turco e acertou sua ida para o Al-Jazira, dos Emirados Árabes Unidos, onde assinará contrato válido por duas temporadas.

A despedida acontece poucos meses depois de o brasileiro renovar seu vínculo com a equipe turca. Em março deste ano, Talisca havia ampliado o contrato por mais duas temporadas, estendendo sua permanência no clube até 2028. Apesar do acordo recente, as partes optaram pela rescisão contratual para viabilizar a transferência ao futebol emiradense.

A negociação encerra uma passagem marcada por protagonismo. Desde que chegou ao Fenerbahçe, o meia-atacante tornou-se uma das principais referências ofensivas da equipe e teve papel importante na campanha que recolocou o clube na fase principal da Liga dos Campeões da UEFA após um jejum de 18 anos.

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Talisca viveu grande fase na Turquia

Apenas na atual temporada, o ex-jogador do Bahia disputou sete partidas e marcou cinco gols.

Ao todo, Talisca encerra sua trajetória pelo Fenerbahçe com 45 jogos, 27 gols marcados e cinco assistências, desempenho que representa os melhores números de sua carreira até aqui.

Carreira construída no futebol internacional

Formado nas divisões de base do Bahia, Talisca deixou o clube em 2014 para iniciar sua trajetória no exterior. Desde então, acumulou passagens por Benfica, de Portugal, Beşiktaş, da Turquia, Guangzhou Evergrande, da China, e Al-Nassr, da Arábia Saudita, antes de defender o Fenerbahçe.

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Anderson Talisca

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