MERCADO DA BOLA
Oficial: Anderson Talisca deixa o Fenerbahçe após brilhar na Champions League
Revelado pelo Bahia, meia-atacante vai para os Emirados Árabes Unidos
O Fenerbahçe oficializou, nesta quinta-feira, 3, a saída do meia-atacante Anderson Talisca. Revelado nas categorias de base do Esporte Clube Bahia, o jogador rescindiu com o clube turco e acertou sua ida para o Al-Jazira, dos Emirados Árabes Unidos, onde assinará contrato válido por duas temporadas.
A despedida acontece poucos meses depois de o brasileiro renovar seu vínculo com a equipe turca. Em março deste ano, Talisca havia ampliado o contrato por mais duas temporadas, estendendo sua permanência no clube até 2028. Apesar do acordo recente, as partes optaram pela rescisão contratual para viabilizar a transferência ao futebol emiradense.
A negociação encerra uma passagem marcada por protagonismo. Desde que chegou ao Fenerbahçe, o meia-atacante tornou-se uma das principais referências ofensivas da equipe e teve papel importante na campanha que recolocou o clube na fase principal da Liga dos Campeões da UEFA após um jejum de 18 anos.
Talisca viveu grande fase na Turquia
Apenas na atual temporada, o ex-jogador do Bahia disputou sete partidas e marcou cinco gols.
Ao todo, Talisca encerra sua trajetória pelo Fenerbahçe com 45 jogos, 27 gols marcados e cinco assistências, desempenho que representa os melhores números de sua carreira até aqui.
Carreira construída no futebol internacional
Formado nas divisões de base do Bahia, Talisca deixou o clube em 2014 para iniciar sua trajetória no exterior. Desde então, acumulou passagens por Benfica, de Portugal, Beşiktaş, da Turquia, Guangzhou Evergrande, da China, e Al-Nassr, da Arábia Saudita, antes de defender o Fenerbahçe.