Santos começa revitalização do campo após críticas de Neymar

Neymar reclamou, viralizou, e o clube ouviu - o Santos iniciou uma série de procedimentos para recuperar o gramado da Vila Belmiro depois das críticas feitas pelo jogador santista às condições do campo no clássico contra o Palmeiras, pela Copa do Brasil.

O atacante reclamou de buracos, falhas na superfície e do impacto do gramado irregular no desempenho físico dos jogadores durante a partida que terminou com a eliminação do Peixe.

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Os trabalhos começaram nesta quinta-feira, 3, um dia após o jogo. A expectativa do clube é que o campo apresente melhores condições na próxima partida na Vila Belmiro, contra o Atlético-MG, na quarta-feira, 9, pela Copa Sul-Americana.

Neymar durante visita à Vila Belmiro - Foto: Divulgação / Santos

Clube iniciou cortes, correções e adubação

Entre as primeiras medidas adotadas pelo Santos estão o corte e alinhamento da grama com máquina, além da correção do campo com uso de garfo. O clube também programou a adubação foliar, com aplicação de nutrientes diretamente nas folhas da grama.

Para sexta-feira, 4, está prevista a aplicação de adubo granulado. Ao todo, serão utilizados 200 quilos de adubo em toda a extensão do gramado da Vila Belmiro.

Chuvas prejudicaram manutenção

O estado do gramado, no entanto, tem uma justificativa de acordo com o clube. Localizada em uma região que recebeu chuvas fortes nos últimos dias, a Vila Belmiro teve sua manutenção dificultada.

Por causa disso, o clube realizou a descompactação do campo um dia antes da partida contra o Palmeiras. O procedimento tem como objetivo melhorar a circulação de água, oxigênio e nutrientes até as raízes, além de favorecer o escoamento e evitar o encharcamento do solo.

Apesar disso, a intervenção acabou deixando buracos e falhas mais visíveis na superfície durante o clássico, o que gerou reclamações de jogadores, comentaristas e torcedores.

Neymar detona estado do campo

Após a eliminação, Neymar usou as redes sociais para criticar o estado do gramado da Vila Belmiro e o trabalho feito antes da partida. O atacante afirmou que o campo estava cheio de buracos e classificou a condição como a pior que já viu no estádio.

"Queria dar os parabéns ao nosso responsável pelo campo da Vila Belmiro… Ontem foi o pior gramado que a Vila já teve, cheio de buracos porque fizeram descompactação um dia antes do jogo. Inacreditável! Além de jogar contra o adversário, nós jogamos contra o campo…", disse.

"E ainda por cima fazemos mais força para arranques e frenagens durante a corrida porque o campo está irregular. Não foi à toa que três sentiram no primeiro tempo… Parabéns, viu… Ótimo trabalho de m@rda", escreveu.

Storie de Neymar - Foto: Reprodução I Instagram

Leila Pereira alfineta

Os comentários de Neymar foram seguidos por diversas repercussões e, entre elas, "alfinetadas" da presidente do Palmeiras, Leila Pereira, que ironizou o gramado do Santos exaltando o do Verdão.

Inicialmente, a presidente postou que "a solução para um gramado ruim é fazer um gramado bom, simples assim". Em seguida, o Palmeiras repercutiu o comentário de Leila e fez uma postagem sobre o gramado do Nubank Parque, elogiando a manutenção.

"Queremos dar os parabéns aos responsáveis pelo campo do Nubank Parque... Não importa o dia, o gramado está sempre perfeito e sem buracos, porque é cuidado diariamente. Pode acreditar!!!", escreveu.

"Além de oferecermos um bom campo para o adversário, nossos atletas se sentem mais seguros, pois, nas corridas, o piso está sempre regular. Não é à toa que o Palmeiras é o clube da Série A com menos lesões nos últimos cinco anos... Parabéns, viu? Ótimo trabalho!", completou.

Próximo jogo será contra o Atlético-MG

O Santos espera que os novos procedimentos melhorem o estado do gramado até quarta-feira, 9, quando recebe o Atlético-MG pela Copa Sul-Americana.

Horas antes do jogo contra o Palmeiras, o presidente Marcelo Teixeira havia publicado imagens da Vila Belmiro nas redes sociais com a legenda "Prontos para hoje". Nas fotos, funcionários do clube apareciam trabalhando no alinhamento do campo.