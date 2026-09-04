Nadadora brasileira das Olimpíadas bate próprio recorde sul-americano

Quem acompanhou o Brasil nas últimas Olimpíadas, em Paris, lembra dos rostos de Mafê Costa e Guilherme Caribé. Entre um ciclo e outro, os dois nadadores brasileiros seguem brilhando nas piscinas, se destacando no Troféu José Finkel 2026.

Nesta quinta-feira, 3, no Esporte Clube Pinheiros, em São Paulo, Mafê Costa venceu os 200m livre em piscina curta com 1min53s65 e superou o próprio recorde sul-americano da prova.

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Mafê Costa nas Olimpíadas de Paris - Foto: Divulgação I COI

Já Caribé, considerado uma das grandes promessas da natação brasileira, confirmou o favoritismo nos 50m borboleta e conquistou o ouro com 21s86, ficando a apenas 11 centésimos do recorde mundial de Nicholas Santos, estabelecido em 2018.

Mafê supera a própria marca

Favorita nos 200m livre, Mafê Costa dominou a prova e baixou em 81 centésimos o recorde sul-americano que já pertencia a ela desde 2024. A nadadora da Unisanta celebrou o resultado e destacou o trabalho feito com a equipe.

"Meus treinos são bem pesados, bem intensos. Poder sair com um bom resultado no último dia é tudo graças ao meu técnico e à minha equipe também", afirmou Mafê ao ge.

Mafê Costa no Troféu José Finkel 2026 - Foto: Satiro Sodré / CBDA

Com o resultado, Mafê reforça o bom momento na temporada e se consolida como um dos principais nomes da nova geração da natação brasileira. A atleta já havia conquistado medalhas nesta edição do Troféu José Finkel e tem o Índice A para o Mundial de Piscina Curta assegurado.

Caribé mira voos maiores

Nos 50m borboleta, Guilherme Caribé também saiu da piscina com um resultado expressivo. O nadador venceu a prova com 21s86 e ficou muito perto de alcançar o recorde mundial de Nicholas Santos.

O desempenho mantém Caribé em destaque no ciclo olímpico para Los Angeles 2028. Comparado a Cesar Cielo pelo potencial nas provas de velocidade, o nadador vem se firmando como uma das principais apostas do Brasil para os próximos anos.

Guilherme Caribé no Troféu José Finkel 2026 - Foto: Satiro Sodré / CBDA

"Entrei com um ritmo muito bom, graças ao time muito bem formado que temos. Penso que, daqui pra frente, coisas grandes virão", disse Caribé.

Scheffer se despede dos 200m livre

O dia, no entanto, não trouxe só boas notícias para a natação brasileira. Medalhista de bronze nos 200m livre nos Jogos Olímpicos de Tóquio, disputados em 2021, Fernando Scheffer ficou em quinto lugar na prova, com 1min44s99, poucos dias depois de anunciar a aposentadoria das piscinas.

Scheffer ainda tem contrato com a Unisanta até dezembro e deve disputar competições regionais nos próximos meses, como o Campeonato Paulista. A despedida definitiva está prevista para o fim do ano.

Fernando Scheffer no Troféu José Finkel 2026 - Foto: Satiro Sodré / CBDA

"O principal é entender que hoje o meu objetivo não é mais no próprio pódio, não é mais bater recordes, não é mais representar o Brasil nas competições dentro da água, mas talvez contribuir de outra forma do lado de fora, juntos com outros atletas", comentou.

Competição define Seleção para Mundial

O Troféu José Finkel, oficialmente Campeonato Brasileiro Interclubes Absoluto de Natação, reúne 426 atletas e segue até sexta-feira, 4, no Esporte Clube Pinheiros.

A competição é a principal seletiva para a formação da Seleção Brasileira que disputará o Mundial de Piscina Curta, em dezembro, em Pequim, na China.

Guilherme Caribé nas Olimpíadas - Foto: Divulgação I COI

Pelos critérios da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos, apenas os resultados obtidos no José Finkel serão considerados para definir os atletas elegíveis à convocação. A obtenção do Índice A da World Aquatics, porém, não garante automaticamente uma vaga na equipe brasileira.