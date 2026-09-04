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BRASILEIRÃO 2026

Ex-Flamengo pode estrear pelo Red Bull Bragantino contra o Bahia

Atacante aguarda regularização no BID

Téo Mazzoni
Por
Wallace Yan foi anunciado como novo reforço do Red Bull Bragantino e pode estrear contra o Bahia.
Wallace Yan foi anunciado como novo reforço do Red Bull Bragantino e pode estrear contra o Bahia. - Foto: GILVAN DE SOUZA/FLAMENGO

O Esporte Clube Bahia enfrenta o Red Bull Bragantino neste sábado, 5, às 16h, no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP), pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Esquadrão entra em campo de olho em uma vaga no G-4 e na possibilidade de alcançar a maior série invicta do clube no Brasileirão por pontos corridos.

Para o duelo, o técnico Rogério Ceni contará com o retorno do volante Jean Lucas, além da possível volta do meio-campista Éverton Ribeiro. Do outro lado, porém, o adversário também poderá ter um reforço: Wallace Yan, ex-Flamengo.

O atacante, de 21 anos, foi anunciado como novo reforço do Massa Bruta na última quinta-feira, 3. O jogador assinou contrato definitivo até o final de 2031 e, caso seja regularizado a tempo no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), já poderá ser relacionado para o próximo compromisso do clube pelo Campeonato Brasileiro, contra o Bahia.

Veja:

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A negociação entre Flamengo e Bragantino foi concluída por cerca de 6 milhões de euros (aproximadamente R$ 35,5 milhões) por 70% dos direitos econômicos do atacante. Como parte da operação, o clube paulista também cedeu em definitivo ao Flamengo o jovem centroavante Juliano Viana, de 18 anos.

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Bragantino sofre com desfalques

Apesar da possibilidade de contar com o recém-contratado Wallace Yan, ex-Flamengo, o técnico Vagner Mancini precisará lidar com quatro desfalques confirmados para o confronto.

Entre as baixas estão dois jogadores que receberam o terceiro cartão amarelo na derrota por 2 a 1 para o São Paulo, no último sábado, 29. O lateral-direito Agustín Sant'Anna e o atacante Isidro Pitta estão suspensos e não poderão entrar em campo diante do Esquadrão.


Mancini também não poderá contar com duas peças que permanecem sob os cuidados do departamento médico. O atacante Davi Gomes segue em recuperação após passar por uma cirurgia no joelho, enquanto o lateral-esquerdo Vanderlan realiza um trabalho de transição física para retornar aos gramados.

Além dos quatro desfalques, o Bragantino ainda acompanha a situação de Eduardo Sasha. O atacante não participou dos últimos treinamentos da equipe por conta de dores no joelho e é dúvida para a partida contra o Bahia.

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