Bahia extrapola limite de estrangeiros com nova contratação

A chegada do volante Lautaro Lopez ao Esporte Clube Bahia acende uma preocupação para Rogério Ceni, isso porque a contratação do uruguaio de 21 anos faz com que o clube exceda o limite de estrangeiros que podem ser relacionados para as partidas do Campeonato Brasileiro.



Desde 2024, o regulamento da competição prevê que uma equipe pode apresentar uma relação com no máximo nove jogadores nascidos fora do país. O Bahia, por sua vez, agora conta com 10 estrangeiros no time principal, de forma que nem todos poderão estar presentes nos próximos compromissos da equipe no Brasileirão.

Alguém vai sair?

Apesar da limitação, o Bahia não terá que se desfazer de nenhum dos jogadores estrangeiros do seu elenco, já que a regra se limita aos relacionados a cada jogo no Campeonato Brasileiro. Dessa forma, todos os jogadores nascidos fora do Brasil poderão participar das atividades do clube normalmente, incluindo as partidas do Brasileirão.



Caso os 10 estrangeiros estejam à disposição de Rogério Ceni, o treinador terá que escolher um deles para ficar de fora da partida.

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Os estrangeiros do elenco tricolor

Atualmente, os 10 jogadores estrangeiros do elenco do Bahia estão distribuídos entre três nacionalidades.