BRASILEIRÃO 2026
Bragantino x Bahia: onde assistir, escalações, palpites e arbitragem
Bahia enfrenta o Bragantino neste sábado, pela Série A, e pode entrar no G-4
O Esporte Clube Bahia entra em campo neste sábado, 5, às 16h, no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP), onde enfrenta o Red Bull Bragantino, em duelo válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Como chega o Bahia?
O Bahia visita o Bragantino embalado por dois triunfos consecutivos e uma sequência de nove jogos sem perder na Série A do Campeonato Brasileiro. O duelo, inclusive, pode colocar o Esquadrão no G-4 e ainda marcar um feito histórico para a equipe em caso de triunfo ou até mesmo de empate.
Atualmente, o Bahia é o 5º colocado da Série A, com 40 pontos conquistados, apenas dois a menos que o Fluminense, primeira equipe dentro da zona de classificação direta para a Copa Libertadores de 2027.
Como chega o Bragantino?
O Red Bull Bragantino recebe o Bahia após ser derrotado pelo São Paulo na rodada passada. A equipe também atravessa uma campanha inconsistente no returno do Brasileirão, com apenas uma vitória em cinco jogos disputados.
Na configuração atual da tabela, o Bragantino ocupa a 9ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 35 pontos conquistados, cinco a menos que o Bahia, mas com um jogo a menos.
Onde assistir a Red Bull Bragantino x Bahia
- Premiere (pay-per-view)
Desfalques de Red Bull Bragantino x Bahia
Bahia
- Léo Vieira (lesionado)
- Sanabria (lesionado)
- Everaldo (suspenso)
- Éverton Ribeiro (dúvida)
Bragantino
- Eduardo Sasha (lesionado)
- Davi Gomes (lesionado)
- Vanderlan (em transição)
- Agustín Sant'Anna (suspenso)
- Isidro Pitta (suspenso)
Prováveis escalações de Red Bull Bragantino x Bahia
- Bahia: Ronaldo; Román Gómez, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Erick e Rodrigo Nestor; Kike Olivera, Alejo Véliz e Erick Pulga. Técnico: Rogério Ceni.
- Bragantino: Tiago Volpi; Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Erick Ramires, Rodriguinho e Lucas Barbosa; Herrera, Yuri Alves e Vinicinho. Técnico: Vagner Mancini.
Palpites para Red Bull Bragantino x Bahia
- Marina Branco: Bragantino 0 x 1 Bahia
- Gustavo Zambianco: Bragantino 1 x 2 Bahia
Arbitragem de Red Bull Bragantino x Bahia
- Árbitro: Maguielson Lima Barbosa (DF)
- Assistente 1: Brígida Cirilo Ferreira (AL)
- Assistente 2: Leone Carvalho Rocha (GO)
- Quarto árbitro: Michelangelo Martins de Almeida Junior (PE)
- VAR: Philip Georg Bennett (RJ)