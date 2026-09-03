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BRASILEIRÃO 2026

Bragantino x Bahia: onde assistir, escalações, palpites e arbitragem

Bahia enfrenta o Bragantino neste sábado, pela Série A, e pode entrar no G-4

Téo Mazzoni
Por
Bahia encara o Bragantino em jogo que pode colocar o time no G-4
Bahia encara o Bragantino em jogo que pode colocar o time no G-4 - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O Esporte Clube Bahia entra em campo neste sábado, 5, às 16h, no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP), onde enfrenta o Red Bull Bragantino, em duelo válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Como chega o Bahia?

O Bahia visita o Bragantino embalado por dois triunfos consecutivos e uma sequência de nove jogos sem perder na Série A do Campeonato Brasileiro. O duelo, inclusive, pode colocar o Esquadrão no G-4 e ainda marcar um feito histórico para a equipe em caso de triunfo ou até mesmo de empate.

Atualmente, o Bahia é o 5º colocado da Série A, com 40 pontos conquistados, apenas dois a menos que o Fluminense, primeira equipe dentro da zona de classificação direta para a Copa Libertadores de 2027.

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Como chega o Bragantino?

O Red Bull Bragantino recebe o Bahia após ser derrotado pelo São Paulo na rodada passada. A equipe também atravessa uma campanha inconsistente no returno do Brasileirão, com apenas uma vitória em cinco jogos disputados.

Na configuração atual da tabela, o Bragantino ocupa a 9ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 35 pontos conquistados, cinco a menos que o Bahia, mas com um jogo a menos.

Onde assistir a Red Bull Bragantino x Bahia

  • Premiere (pay-per-view)

Desfalques de Red Bull Bragantino x Bahia

Bahia

Bragantino

  • Eduardo Sasha (lesionado)
  • Davi Gomes (lesionado)
  • Vanderlan (em transição)
  • Agustín Sant'Anna (suspenso)
  • Isidro Pitta (suspenso)

Prováveis escalações de Red Bull Bragantino x Bahia

  • Bahia: Ronaldo; Román Gómez, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Erick e Rodrigo Nestor; Kike Olivera, Alejo Véliz e Erick Pulga. Técnico: Rogério Ceni.
  • Bragantino: Tiago Volpi; Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Erick Ramires, Rodriguinho e Lucas Barbosa; Herrera, Yuri Alves e Vinicinho. Técnico: Vagner Mancini.

Palpites para Red Bull Bragantino x Bahia

  • Marina Branco: Bragantino 0 x 1 Bahia
  • Gustavo Zambianco: Bragantino 1 x 2 Bahia

Arbitragem de Red Bull Bragantino x Bahia

  • Árbitro: Maguielson Lima Barbosa (DF)
  • Assistente 1: Brígida Cirilo Ferreira (AL)
  • Assistente 2: Leone Carvalho Rocha (GO)
  • Quarto árbitro: Michelangelo Martins de Almeida Junior (PE)
  • VAR: Philip Georg Bennett (RJ)
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Brasileirão Esporte Clube Bahia Red Bull Bragantino

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