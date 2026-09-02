Expulso contra o Inter, Everaldo é denunciado pelo STJD

O atacante Everaldo, do Esporte Clube Bahia, foi denunciado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e pode receber uma suspensão de até três partidas pela expulsão após o empate com o Internacional, no último domingo, 30.

O jogador recebeu o cartão vermelho depois do apito final, em meio a uma discussão com um preparador físico da equipe colorada, que também foi denunciado pelo episódio.



Além da expulsão, Everaldo e Gonzalo Danilo Alvarez Menoni foram enquadrados no artigo 250 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que trata de "praticar ato desleal ou hostil durante a partida". Entre as condutas citadas pelo código como passíveis de punição está "empurrar acintosamente o companheiro ou adversário".



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Julgamento acontece nesta sexta-feira

A punição prevista para o artigo varia de um a três jogos de suspensão. No entanto, o CBJD estabelece que a suspensão deve ser substituída por advertência quando a infração for considerada de pequena gravidade.



O julgamento de Everaldo e Gonzalo Danilo Alvarez Menoni está marcado para esta sexta-feira, às 10h30 (de Brasília).



Bahia também pode ser multado por atraso

O Bahia também foi denunciado pelo STJD, desta vez com base no artigo 206 do CBJD, que trata de atraso ao início da partida.

De acordo com a denúncia, o Tricolor demorou três minutos para retornar ao campo após o intervalo, enquanto o início efetivo do segundo tempo foi retardado em dois minutos.



A infração prevê multa de R$ 100 a R$ 1.000 por minuto de atraso. Como o Bahia é reincidente, o clube pode receber a punição máxima prevista no artigo.

Everaldo desfalca o Bahia contra o Bragantino

Independentemente do resultado do julgamento no STJD, Everaldo já é desfalque certo para o próximo compromisso do Bahia. O atacante cumpre suspensão automática pela expulsão e não poderá enfrentar o Bragantino neste sábado. A partida será disputada às 16h, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.