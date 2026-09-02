Bahia pode alcançar dez jogos invicto pela 1ª vez na Série A

O Esporte Clube Bahia tem uma dupla motivação para o confronto deste sábado, 5, contra o Red Bull Bragantino, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além da possibilidade de se aproximar do G-4, o Tricolor pode estabelecer uma nova marca de invencibilidade na era dos pontos corridos.



A partida será disputada às 16h, no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP). O Esquadrão chega ao compromisso embalado por nove jogos consecutivos sem derrota na Série A.



Se vencer ou empatar com o Bragantino, o Bahia chegará a dez partidas de invencibilidade. A marca será a maior sequência do clube desde que o Campeonato Brasileiro passou a ser disputado no formato de pontos corridos, em 2003.

Bahia tenta ampliar sequência invicta

O atual período sem derrotas começou com a vitória por 2 a 1 sobre o Botafogo, na 18ª rodada. Desde então, o Bahia também superou a Chapecoense e acumulou empates diante de Atlético-MG, Corinthians, Fluminense, Vasco e novamente da equipe catarinense.

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A sequência foi ampliada com a vitória por 2 a 0 sobre o Vitória, no BaVi, e terminou a 25ª rodada com o triunfo por 3 a 2 sobre o Internacional.



Com nove jogos sem perder, o Bahia já igualou outras duas sequências registradas na era dos pontos corridos. A primeira aconteceu em 2019, sob o comando de Roger Machado. No ano passado, Rogério Ceni também conduziu a equipe a uma série de nove partidas de invencibilidade.

Os nove jogos sem derrota do Bahia

Bahia 2 x 1 Botafogo — 18ª rodada;

Bahia 2 x 0 Chapecoense — 4ª rodada (jogo atrasado);

Atlético-MG 1 x 1 Bahia — 19ª rodada;

Bahia 1 x 1 Corinthians — 20ª rodada;

Fluminense 0 x 0 Bahia — 21ª rodada;

Bahia 0 x 0 Vasco — 22ª rodada;

Chapecoense 3 x 3 Bahia — 23ª rodada;

Vitória 0 x 2 Bahia — 24ª rodada;

Bahia 3 x 2 Internacional — 25ª rodada.





Marca pode entrar no top 3 da história

Caso o Bahia deixe Bragança Paulista sem perder, a sequência de dez jogos consecutivos de invencibilidade será a terceira maior da história do clube no Campeonato Brasileiro unificado.



O Tricolor já alcançou essa marca anteriormente. Em 1985, o Bahia também ficou dez partidas sem derrota na competição.



O recorde histórico, considerando todas as edições do Campeonato Brasileiro e os diferentes formatos adotados ao longo dos anos, pertence à campanha de 1986, quando o clube chegou a 16 jogos invicto. Em 1976, foram 11 partidas consecutivas sem perder.



As maiores sequências invictas do Bahia no Brasileirão são:

16 jogos — 1986;

11 jogos — 1976;

10 jogos — 1985.

Triunfo pode colocar Bahia no G-4

A busca pela marca histórica, porém, não é a única atração do confronto. O Bahia também pode terminar a rodada dentro do grupo que garante vaga direta na Libertadores.



O Esquadrão ocupa a quinta posição do Brasileirão, com 40 pontos, apenas dois atrás do Fluminense, atual quarto colocado.

Para entrar no G-4 já nesta rodada, o Bahia precisa fazer sua parte e vencer o Red Bull Bragantino. Além disso, terá de contar com uma combinação de resultados: uma derrota do Fluminense para o Vasco e um tropeço do Cruzeiro diante do Athletico.



Diante desse cenário, o duelo em Bragança Paulista pode representar mais do que a manutenção de uma sequência positiva. Uma vitória pode aproximar o Bahia de uma marca histórica e, ao mesmo tempo, colocar o clube entre os quatro primeiros colocados do Campeonato Brasileiro.