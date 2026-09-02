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CAMPEONATO BRASILEIRO

Bahia pode alcançar dez jogos invicto pela 1ª vez na Série A

Bahia enfrenta o Bragantino neste sábado, 5, pela 26ª rodada do Brasileirão

Téo Mazzoni
Por
Bahia pode alcançar marca inédita no Brasileirão diante do Bragantino
Bahia pode alcançar marca inédita no Brasileirão diante do Bragantino - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O Esporte Clube Bahia tem uma dupla motivação para o confronto deste sábado, 5, contra o Red Bull Bragantino, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além da possibilidade de se aproximar do G-4, o Tricolor pode estabelecer uma nova marca de invencibilidade na era dos pontos corridos.

A partida será disputada às 16h, no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP). O Esquadrão chega ao compromisso embalado por nove jogos consecutivos sem derrota na Série A.

Se vencer ou empatar com o Bragantino, o Bahia chegará a dez partidas de invencibilidade. A marca será a maior sequência do clube desde que o Campeonato Brasileiro passou a ser disputado no formato de pontos corridos, em 2003.

Bahia tenta ampliar sequência invicta

O atual período sem derrotas começou com a vitória por 2 a 1 sobre o Botafogo, na 18ª rodada. Desde então, o Bahia também superou a Chapecoense e acumulou empates diante de Atlético-MG, Corinthians, Fluminense, Vasco e novamente da equipe catarinense.

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A sequência foi ampliada com a vitória por 2 a 0 sobre o Vitória, no BaVi, e terminou a 25ª rodada com o triunfo por 3 a 2 sobre o Internacional.

Com nove jogos sem perder, o Bahia já igualou outras duas sequências registradas na era dos pontos corridos. A primeira aconteceu em 2019, sob o comando de Roger Machado. No ano passado, Rogério Ceni também conduziu a equipe a uma série de nove partidas de invencibilidade.

Os nove jogos sem derrota do Bahia

  • Bahia 2 x 1 Botafogo — 18ª rodada;
  • Bahia 2 x 0 Chapecoense — 4ª rodada (jogo atrasado);
  • Atlético-MG 1 x 1 Bahia — 19ª rodada;
  • Bahia 1 x 1 Corinthians — 20ª rodada;
  • Fluminense 0 x 0 Bahia — 21ª rodada;
  • Bahia 0 x 0 Vasco — 22ª rodada;
  • Chapecoense 3 x 3 Bahia — 23ª rodada;
  • Vitória 0 x 2 Bahia — 24ª rodada;
  • Bahia 3 x 2 Internacional — 25ª rodada.

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Marca pode entrar no top 3 da história

Caso o Bahia deixe Bragança Paulista sem perder, a sequência de dez jogos consecutivos de invencibilidade será a terceira maior da história do clube no Campeonato Brasileiro unificado.

O Tricolor já alcançou essa marca anteriormente. Em 1985, o Bahia também ficou dez partidas sem derrota na competição.

O recorde histórico, considerando todas as edições do Campeonato Brasileiro e os diferentes formatos adotados ao longo dos anos, pertence à campanha de 1986, quando o clube chegou a 16 jogos invicto. Em 1976, foram 11 partidas consecutivas sem perder.

As maiores sequências invictas do Bahia no Brasileirão são:

  • 16 jogos — 1986;
  • 11 jogos — 1976;
  • 10 jogos — 1985.

Triunfo pode colocar Bahia no G-4

A busca pela marca histórica, porém, não é a única atração do confronto. O Bahia também pode terminar a rodada dentro do grupo que garante vaga direta na Libertadores.

O Esquadrão ocupa a quinta posição do Brasileirão, com 40 pontos, apenas dois atrás do Fluminense, atual quarto colocado.

Para entrar no G-4 já nesta rodada, o Bahia precisa fazer sua parte e vencer o Red Bull Bragantino. Além disso, terá de contar com uma combinação de resultados: uma derrota do Fluminense para o Vasco e um tropeço do Cruzeiro diante do Athletico.

Diante desse cenário, o duelo em Bragança Paulista pode representar mais do que a manutenção de uma sequência positiva. Uma vitória pode aproximar o Bahia de uma marca histórica e, ao mesmo tempo, colocar o clube entre os quatro primeiros colocados do Campeonato Brasileiro.

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campeonato brasileiro Esporte Clube Bahia

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